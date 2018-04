Serie C, 34^ giornata: le designazioni arbitrali per il Girone C

Dal sito dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 34^ giornata di Serie C. Ecco il quadro per quanto riguarda il Girone C:

Casertana-Sicula Leonzio: De Angeli di Abbiategrasso

Cosenza-Catanzaro: Volpi di Arezzo

Fidelis Andria-Akragas: Gualtieri di Asti

Matera-Rende: Gariglio di Pinerolo

Monopoli-Bisceglie: Guida di Salerno

Racing Fondi-Paganese: Prontera di Bologna

Reggina-Lecce: Proietti di Terni

Virtus Francavilla-Trapani: Robilotta di Sala Consilina

Catania-Juve Stabia: in attesa di designazione

Riposa: Siracusa