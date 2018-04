Serie C, 37^ giornata: le designazioni arbitrali per il Girone A

Dal sito dell'AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 37^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio il quadro per quanto riguarda il Girone A:

Arezzo-Pisa: Amabile di Vicenza

Pontedera-Prato: Raciti di Acireale

Cuneo-Monza: Tursi di Valdarno

Giana Erminio-Gavorrano: Valiante di Salerno

Livorno-Carrarese: Dionisi de L'Aquila

Olbia-Viterbese: De Santis di Lecce

Pistoiese-Alessandria: Cudini di Fermo

Pro Piacenza- Arzachena: Maranese di Ciampino

Robur Siena-Piacenza: Viotti di Tivoli

Riposa: Lucchese