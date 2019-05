Serie C, 38^ giornata Girone A: il programma delle gare odierne

Fonte: Tuttoc.com

© foto di Federico Gaetano

Ultima giornata del campionato di Serie C, con la 38^ giornata che aprirà questo pomeriggio i battenti per poi concludersi domani pomeriggio con i due rimanenti gironi, considerato che oggi scenderà in campo solo il Girone A.

Ricordiamo che dal precedente, è stata disposta la contemporaneità dell'orario dei match di ogni singolo raggruppamento.

Riportiamo di seguito il programma odierno, ricordandovi che sarà possibile seguire le singole partite attraverso i live match di TuttoC.com:

GIRONE A ---> Ore 16:30

Alessandria - Albissola

Cuneo - Pro Patria

Entella - Carrarese

Gozzano - Arzachena

Lucchese - Pontedera

Olbia - Pro Vercelli

Pisa - Novara

Pistoiese - Arezzo

Robur Siena - Piacenza

* Pro Piacenza - Juventus U23 0-3 (a tavolino)