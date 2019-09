Serie C, 4^ giornata: il programma delle gare odierne

© foto di Andrea Rosito

Torna in campo la Serie C, con la quarta giornata che ha aperto ieri pomeriggio i battenti per poi concludersi, come di consueto, domani: anche oggi in campo tutti e tre i gironi. Riportiamo di seguito il programma odierno, ricordandovi che sarà possibile seguire le singole partite attraverso i live match di TuttoC.com:

GIRONE A

ore 15.00

AlbinoLeffe vs Pianese

Carrarese vs Pistoiese

Lecco vs Robur Siena

Olbia vs Alessandria

Pontedera vs Novara

Ore 17.30

Gozzano vs Giana Erminio

Juventus U23 vs Pro Patria

Pergolettese vs Arezzo

Renate vs Como

GIRONE B

ore 15.00

Imolese vs Modena

Piacenza vs Fermana

Samb vs Arzignano

Sudtirol vs Reggio Audace

ore 17.30

Cesena vs Triestina

Feralpisalò vs Virtus Verona

LR Vicenza vs Rimini

Padova vs Carpi

Ravenna vs Vis Pesaro

GIRONE C

ore 15.00

Catania vs Viterbese

Paganese vs Virtus Francavilla

Teramo vs Cavese

Ternana vs Monopoli

ore 17.30

Bisceglie vs Potenza

Catanzaro vs Sicula Leonzio

Picerno vs Avellino

Vibonese vs Rende

lunedì ore 20.45

Bari vs Reggina (diretta Rai Sport)