Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 6^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno mercoledì 25 settembre:

AVELLINO vs VIRTUS FRANCAVILLA: Ermanno Feliciani di Teramo (Rinaldi-Yoshikawa)

BISCEGLIE vs CASERTANA: Francesco Luciani di Roma (Rizzotto-Valente)

CATANIA vs CAVESE: Enrico Maggio di Lodi (Santi-Bahri)

PAGANESE vs RENDE: Adalberto Fiero di Pistoia (Cerilli-Pressato)

POTENZA vs SICULA LEONZIO: Francesco Carrione di Castellamare di Stabia (Centrone-Di Maio)

BARI vs MONOPOLI: Matteo Gariglio di Pinerolo (Massimino-Gualtieri)

TERAMO vs VITERBESE: Gino Garofalo di Torre del Greco (Pintaudi-Politi)

TERNANA vs REGGINA: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Garzelli-Nuzzi)

CATANZARO-RIETI: Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Nasti-Piedipalumbo)

VIBONESE-PICERNO: Simone Galipò di Firenze (Matera-Cleopazzo)