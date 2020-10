Serie C, 6^ giornata: posticipato l'orario di Pontedera-Lecco. Inizio alle 20:30

Posticipato l'orario di Pontedera-Lecce, inizialmente prevista alle 18:30. La gara, valida per la 6^ giornata del Girone A di Serie C, è slittata di due ore, e a comunicarlo è la Lega Pro: non chiariti i motivi, ma probabilmente per un caso di positività al Covid-19.

GARA PONTEDERA - LECCO DEL 21 OTTOBRE 2020 (Gir. “A”)

Preso atto dell’istanza presentata dalla società Pontedera ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Pontedera-Lecco, in programma mercoledì 21 Ottobre 2020, Stadio “Ettore Mannucci”, Pontedera, abbia inizio alle ore 20.30, anziché alle ore 18.30.