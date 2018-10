Serie C, 8^ giornata: Reggina-V. Francavilla 0-1. Decide Martinez al 50'

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio. Napoli: Insigne c'è, ecco i convocati per Parigi. Verdi, l'esito degli esami - Leggi la news, CLICCA QUI! Inter, gli esami: distorsione alla caviglia...

Clamoroso Real: per Cadena SER è forte l'idea Ibrahimovic

CSKA Mosca, i convocati di Goncharenko per la sfida contro la Roma

Barcellona, Bartomeu: "Infortunio di Messi non ci preoccupa. Reagiremo"

Real Madrid, tensione Lopetegui-Kroos. Il tedesco out per punizione

Bartomeu esclude il ritorno di Neymar: "Se ne è andato e non tornerà"

Eurorivali - Tottenham fa suo il derby. E trova un Lamela mai così in forma

Barcellona, non sarà necessario l'intervento chirurgico per Messi

Eurorivali - PSG, un ex Crotone contribuisce alla sequenza record

Eurorivali - R.Madrid, col Plzen con Lopetegui. In attesa del nuovo tecnico

Eurorivali - Manchester United, Martial risolve (per ora) i problemi di Mou

Vittoria nel posticipo dell'ottava giornata di Serie C della Virtus Francavilla sul campo della Reggina. Decisivo il gol al 50' di Martinez. La formazione pugliese, con questi tre punti, sale a quota nove, mentre la Reggina rimane ferma a sette.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy