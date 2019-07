In fermento la Serie C, ma anche la D, con le domande di ripescaggio/riammissione che sono state presentate da diverse squadre, in attesa poi dell'esito del 12 luglio. Bisceglie e Audace Cerignola, come noto, sono in pole per giocarsi il prossimo campionato di terza serie, ma qualcosa potrebbe non andare per il giusto verso: entrambi i club, infatti, sembrano legati alla tegola stadio, con i rispettivi impianti che mancherebbero di alcuni parametri richiesti dal regolamento federale.

A ogni modo, non è da escludere una proroga per i lavori di adeguamento, che risolverebbe quindi la problematica.