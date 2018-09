Serie C, è sempre calciomercato: la Top 11 degli svincolati

Fonte: Claudia Marrone per TuttoC.com

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Archiviata la stagione 2017-2018, e ora chiuso il mercato, sono tanti i calciatori che si possono definire ufficialmente svincolati, anche al netto dell'ottima o quantomeno buona annata disputata sino a qualche mese fa, un tempo che adesso sembra davvero lontano. Le circostanze che hanno portato svariati sportivi a rimanere senza squadra sono molteplici, ma TuttoC.com, basandosi sulle rose del campionato suddetto, Serie C 2018-2019, prova a stilare una sorta di Top 11 dei calciatori che si sono maggiormente distinti e sono ora in attesa di sistemazione: consci, comunque, che sono sicuramente più di undici i giocatori che meriterebbero di trovare immediatamente squadra. Questa una possibile formazione.

PORTIERE

Jacopo Furlan: la definitiva consacrazione dell'estremo difensore, era arrivata già due anni fa, quando portò alla salvezza il Monopoli, tanto che l'ambizioso Trapani se lo assicurò in prestito la scorsa stagione. Poi il rientro al Bari, quella Serie B tanto desiderata e meritata a fronte di un'esponenziale crescita maturata negli anni: il fallimento dei biancorossi ha spezzato tutti i sogni del classe '93.

DIFENSORI

Filippo Capitanio: non un top player, ma il classico da 6.5 fisso si. Nel Ravenna, trascinato quasi ai playoff, si è dimostrato sempre combattivo, con grinta agonista e lucidità tattica, pronto anche per quel salto di qualità che ancora non è arrivato. Mancino naturale, all'occorrenza anche fuori ruolo sul suo out di competenza si è ben districato, giocando sia nella difesa a 3 che a 4.

Fabrizio Grillo: di ampia visione nella fase difensiva, dove può essere impiegato sia a sinistra che al centro, il classe '87 ha chiuso la stagione scorsa con la maglia della Triestina, fermato però, proprio sul finale, da un infortunio ora smaltito. Stagione quindi difficilmente decifrabile, ma il curriculum parla per lui.

Paolo Dametto: in un momento calante, l'Olbia, sua ex squadra, ha pagato la sua assenza, alle volte dettata dalla condizione fisica altre da scelte tecniche. Rendimento comunque sempre costante, e di buon livello, quello del classe '93, che non ha ancora trovato la giusta dimensione per poter fare un mezzo passo in più che sarebbe nelle sue corde.

Valerio Foglio: una carriera alle spalle che lo ha visto sempre occupato in svariati club anche di B, mai insomma svincolato, e per altro con numeri di presenze anche ragguardevoli. Professionista esemplare, con un fisico che ancora regge l'urto, il classe '85, per i noti sopraggiunti limiti di età dettati dall'assurdo regolamento federale, sta adesso aspettando una chiamata, dopo l'esperienza con la Giana Erminio.

CENTROCAMPISTI

Giacomo Casoli: dopo l'esperienza con il Matera, il giocatore, posizionabile a destra sia come centrocampista (ruolo naturale) che come ala, ma anche adattabile a sinistra, è rimasto svincolato, optando per la rescissione del suo contratto. Nota curiosa: nella recente esperienza in biancazzurro, ha disputato 35 gare, tutte da titolare: mai subentrato.

Massimo Loviso: sfogliando il palmares di un calciatore che ha tranquillamente calcato i palcoscenici della Serie A, e in C ha sempre fatto la differenza, sorprende il vederlo in "vacanza forzata". Centrocampista centrale, con l'attitudine da mediano vecchio stampo e l'invenzione di qualche gol, nell'ultima stagione ha contribuito alla promozione in B del Cosenza.

Simone Fautario: duttile calciatore impiegabile sulla sinistra, nasce come terzino, ma si destreggia alla perfezione, nel 3-5-2, come quinto a sinistra, nonostante riesca anche a barcamenarsi come centrale di difesa. Classe '87, è reduce dall'esperienza del fallito Modena, in un'annata che è poi riuscito a chiudere con la maglia del Fano, raggiungendo la salvezza.

ATTACCANTI

Luigi Grassi: impiegabile anche nel ruolo di trequartista, l'ex Pontedera, la cui ultima stagione è stata frenata da un infortunio, si è dimostrato sempre valore aggiunto in Serie C: mancino, ha reso il meglio nel 3-5-2 che negli anni trascorsi applicò, proprio in granata, l'allora tecnico Indiani. Stipendio forse non alla portata di molti club.

Pablo Gonzalez: anche a vederlo in C veniva da chiedersi perché non fosse almeno in B, vederlo svincolato fa seriamente trasalire. Dopo la disgraziata stagione 2016-17, l'attaccante si è caricato sulle spalle una formazione ancora abbacchiata dall'harakiri, e molto lentamente è iniziata la risalita: non la sua migliore stagione quella da poco trascorsa, ma sempre di un bomber da 137 gol in carriera si parla...

Aiman Napoli: uomo spogliatoio, oltre che elemento di spessore in campo, il calciatore classe '89 nasce come punta centrale ma non disdegna neppure l'impiego sulle fasce nel tridente offensivo. Svincolato dopo l'addio al professionismo della Reggiana, si è pienamente ristabilito, come hanno dimostrato le ultime gare, dall'infortunio al crociato.

ALLENATORE

Stefano Sottili: 283 giorni sulla panchina della Viterbese, una finale di Coppa Italia Serie C conquistata e persa contro l'Alessandria e una serrata lotta ai playoff interrotta ai quarti dal SudTirol: nel mezzo, un campionato chiuso al sesto posto, con 20 partite condotte e una media punti di 1.95. Curiosità: tra gli allenatori delle squadre agli spareggi promozioni, era uno dei tre - in totale - che li aveva vinti (nel 2012-2013 con il Venezia).