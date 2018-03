Serie C, Akragas primo club ufficialmente retrocesso in Serie D

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Primo verdetto in Serie C. L'Akragas è la prima retrocessa in Serie D. Una condanna, quella del club siciliano, praticamente annunciata. Già certi dell'ultimo posto gli agrigentini questo pomeriggio contro la Virtus Francavilla avevano il compito di fare punti per rimanre in corsa per i playout. Una eventualità, questa, svanita con la sconfitta intera. Torna dunque dopo due anni in Serie D il Gigante.