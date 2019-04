© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Colpaccio del Fano che, nel recupero della 31^ giornata del Girone B, batte la Fermana 2-0 e abbandona l'ultimo posto in classifica, portandosi a quota 33 in coabitazione col Rimini, ma avendo gli scontri diretti a favore. Il successo dei granata nel derby è firmato Konate al 31', con un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione e grazie all'uscita non perfetta di Marcantognini, e Ferrante dal dischetto al 76' (rigore fischiato per fallo di mano di Sarzi Puttini).

Per il Fano è un risultato importante, non solo perché la squadra di Brini non vinceva dal 12 febbraio ma anche perché è la prima volta che i granata riescono a segnare 2 reti nello stesso match. Inoltre pongono fine alla striscia di risultati utili della Fermana che durava da 4 turni: gli uomini di Destro restano fermi all'ottavo posto, a quota 45, sempre a -4 dal Ravenna e a +3 sul LR Vicenza V.