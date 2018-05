Serie C, al via i playoff: oggi il primo turno, la griglia di partenza di TMW

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pronti via, si parte. Giorno di playoff in Serie C: 28 squadre che si contenderanno un solo posto, quello per la promozione in Serie B. Una formula che fa discutere, ma che comunque regala un finale di campionato molto accesso. Si inizia oggi: 18 squadre subito in gara, nel primo turno de l lungo finale di stagione.

Viterbese-Pontedera

Una ripetizione. Si sono affrontate nell'ultima di campionato, con la vittoria della Viterbese. Due vittorie consecutive nelle ultime di campionato per i laziali, che hanno provato senza successo a superare il Monza al quarto posto. La squadra di Sottili fa dell'attacco il proprio punto di forza, e arriva ai playoff come potenziale mina vagante per tutte le avversarie. Il Pontedera torna agli spareggi quattro anni dopo: nel 2014 finì ai rigori contro il Lecce. Guai a sottovalutare i toscani.

La favorita di TMW: Viterbese.

Carrarese-Pistoiese

Occhio alla sorpresa. Sulla carta, e classifica alla mano, la squadra di Carrara è favorita: nove punti di vantaggio non arrivano per caso. Però la Carrarese non vince una partita da un mese, dal 2-0 al Gavorrano. Curiosamente, lo stesso avversario affrontato dall'olandesina nell'ultimo turno di campionato, con una sconfitta. Nelle ultime cinque gare, però, i ragazzi di Atzori hanno raccolto due vittorie e due pareggi. L'ha detto chiaramente Leonardo Terigi: la Pistoiese non ha nulla da perdere, solo uno spettacolo da vivere e offrire.

La favorita di TMW: Pistoiese

Piacenza-Giana Erminio

Il miglior attaccante del girone, contro il miglior centrocampista. I colleghi di tuttoc.com nei giorni scorsi hanno dato i voti alla Serie C, premiando da un lato Pesenti e dall'altro Marotta. Non sarà solo una sfida tra individualità: le due squadre arrivano con un percorso analogo, anche se il Piacenza pare più in forma. Una sola sconfitta nelle ultime dieci di campionato per i ragazzi di Franzini, a differenza della Giana che dopo un ottimo avvio ha tenuto nelle ultime 15 partite una media punti da playout.

La favorita di TMW: Piacenza

Albinoleffe-Mestre

I ricorsi non hanno portato a stravolgimento. Fino alle 18 di ieri non vi erano certezze sui playoff del girone B, ma le aule di giustizia hanno confermato la sfida tra seriani e lagunari. In un girone molto equilibrato, solo cinque punti di distacco tra la quinta e la decima forza. Quanto allo stato di forma, pochi dubbi: l'Albinoleffe viene da tre vittorie consecutive, il Mestre da tre sconfitte di fila. Non aspettiamoci tanti gol, in una sfida tra due formazioni caratterizzate da una grande attenzione alla fase difensiva.

La favorita di TMW: Albinoleffe

Feralpisalò-Pordenone

Il playoff delle deluse. Sia i Leoni del Garda che i Ramarri puntavano a ben altri piazzamenti a inizio stagione. Il sesto e soprattutto il nono posto consentono la partecipazione ai playoff, ma con una posizione di partenza nettamente meno favorevole di quanto si potesse immaginare. Stato di forma molto simile: 20 punti a testa nelle ultime 15 giornate, con numeri analoghi anche a livello di gol fatti e subiti. Recuperi importanti in difesa per il Feralpisalò, soprattutto quello di Emerson. Il Pordenone, però, sa come affrontare le partite a eliminazione diretta.

La favorita di TMW: Pordenone

Renate-Bassano Virtus

La favola continua, contro la grande incompiuta. Mezzi economici alla mano, non dovrebbe esservi storia: la società di provincia, contro la potenza della famiglia Rosso. Il calcio è strano, però, e allora Renate e Bassano chiudono il campionato a pari punti, 48. Finale di stagione molto più positivo per i nerazzurri, imbattuti nelle ultime cinque gare, mentre il Bassano pare arrivare in riserva ai playoff.

La favorita di TMW: Bassano

Cosenza-Sicula Leonzio

Fallito l'aggancio alla Juve Stabia, nonostante un finale di stagione molto positivo, il Cosenza deve confrontarsi con la lotteria playoff sin dal primo turno. 10 punti nelle ultime cinque partite, i calabresi arrivano all'appuntamento decisivo della stagione più in forma rispetto ai siciliani. La squadra di Lentini vuole continuare a sognare, ma per una neopromossa fermarsi qui potrebbe essere già un grande risultato.

La favorita di TMW: Cosenza

Casertana-Rende

Classifica a parte, una dei confronti meno equilibrati per lo stato di forma delle due squadre. La Casertana arriva ai playoff in una condizione invidiabile: 20 punti nelle ultime 10 partite, meglio di Catania e Lecce per capirsi. Discorso del tutto opposto per i calabresi: se il campionato si fosse limitato alle ultime 15 partite, sarebbero costretti ai playout. Servirà la gara perfetta, ma potrebbe non bastare.

La favorita di TMW: Casertana

Monopoli-Virtus Francavilla

Per chiudere, il derby pugliese. Il Monopoli ha sognato addirittura il primo posto per una parte della stagione, poi ha dovuto volare a quote più basse, ma la partecipazione ai playoff, peraltro da sesta forza del campionato, è comunque un bel risultato. La squadra di Francavilla, nonostante la mezza rivoluzione estiva (via Calabro e Trinchera, su tutti) bissa la buona stagione e ritrova i playoff. Finirà qui? Il Monopoli, dopo un calo a metà stagione, ha chiuso con otto punti nelle ultime cinque gare, la Virtus non vince da un mese. Quando però sgambettò il Trapani.

La favorita di TMW: Monopoli