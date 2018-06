Serie C, al via le semifinali playoff: in quattro per un posto in Paradiso

E' il giorno dell'andata delle semifinali playoff. In Serie C si continua a correre per inseguire il sogno chiamato promozione, obiettivo delle squadre ancora in gara che si daranno battaglia per abbandonare la terza serie. Il Siena oggi ospita il Catania, con i tifosi siciliani impossibilitati a seguire la propria squadra in Toscana a causa del divieto di trasferta. Proverà a beneficiarne la formazione di Michele Mignani, reduce dal successo per 2-1 alla Reggiana e dalle tante polemiche legate al gol decisivo arrivato soltanto al 10' di recupero. Gli etnei di Cristiano Lucarelli arrivano all'appuntamento con la carica giusta per strappare un buon risultato, per poi giocarsi tutto in casa domenica prossima. Di fronte il proprio pubblico, per provare a tornare ai fasti d'un tempo.

Sudtirol-Cosenza è l'altra semifinale: più di 1100 chilometri a distanziare le due piazze. La squadra di Paolo Zanetti vuole continuare a stupire, magari arrivando all'ultimo atto dei playoff per continuare a sovvertire ogni pronostico. Il giovane allenatore ha una rosa con 23.9 anni di età media. Il Cosenza si affida invece all'esperienza di Piero Braglia, allenatore che ha avuto esperienza anche in Serie B con Catanzaro, Frosinone e Juve Stabia: al 63enne il compito di arrivare in finale e riportare la piazza calabrese in cadetteria.