Serie C, alcune società pensano a un candidato alternativo a Ghirelli

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Il dopo Gabriele Gravina, nuovo presidente della FIGC, in Lega Pro dovrebbe essere rappresentato da Francesco Ghirelli, attuale segretario generale della stessa lega e candidato forte alla presidenza. In vista dell'assemblea elettiva del 6 novembre però alcune società di Serie C, riporta La Gazzetta dello Sport, starebbero però lavorando a una candidatura alternativa anche se non è ancora chiaro se in continuità o meno con la presidenza Gravina.