Serie C, Alessandria e Ternana passano il turno ai playoff contro Robur Siena e Catania

vedi letture

Si sono concluse le gare dei playoff di Serie C che si sono giocate oggi alle 20:30. A passare il turno sono state Alessandria e Ternana, vittoriose contro Robur Siena e Catania. I primi hanno vinto 3-2 al termine di un match in cui non sono mancate le emozioni. I secondi hanno pareggiato in rimonta. Alessandria e Ternana si aggiungono alla Triestina e al Novara (che si è qualificato a tavolino per la rinuncia del Pontedera). Gli avversari del prossimo turno - in programma giovedì luglio - si decideranno tradurre sorteggio con l’ingresso in gara delle teste di serie Renate, Carpi, Monopoli e Juventus U23.