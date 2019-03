Fonte: TuttoC.com

Si chiude sul punteggio di 0-0 l’ultima gara della domenica nel Girone C. Al “Pinto” di Caserta, la Casertana ferma la corsa della Juve Stabia, costringendo gli stabiesi al pareggio a reti bianche. Nel finale espulsi D’Angelo e Rainone per i padroni di casa. In classifica, la Juve Stabia sale a 62 punti, con un +4 sul Trapani che però ha giocato una gara in più.