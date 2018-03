Serie C: ammende per Samb, Juve Stabia e Vicenza

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

A seguito della trentunesima giornata di campionato e in base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti ammende riguardanti tre società dei Gironi B e C di Serie C:

€ 2.000,00 alla Sambenedettese "perché propri sostenitori durante la gara introducevano e facevano esplodere, nel proprio settore, numerosi petardi; i medesimi introducevano e accendevano, nel proprio settore, numerosi fumogeni, uno dei quali veniva lanciato nel recinto di gioco, il tutto senza conseguenze".

€ 500,00 alla Juve Stabia "perché propri sostenitori introducevano e accendevano,nel proprio settore, numerosi fumogeni, uno dei quali veniva lanciato nel recinto di gioco, senza conseguenze".

€ 750,00 al Vicenza "perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere, nel proprio settore, due petardi, senza conseguenze".