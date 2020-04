Serie C, anche Eleven Sport sostiene il biglietto solidale lanciato dai club calabresi

Continua ad avere successo l'iniziativa dei club calabresi di Serie C (Catanzaro, Reggina, Rende e Vibonese) che una settimana fa hanno lanciato il biglietto solidale per raccogliere fondi per aiutare il Banco Alimentare a sostenere le famiglie in difficoltà economica anche a causa dell'emergenza Coronavirus che ha aggravato certe situazioni già complicate. Anche Eleven Sport ha infatti deciso di affiancare i club in un'inziativa che ha ricevuto anche il plauso del presidente della FIFA Gianni Infantino. Questo il comunicato:

"L’emergenza Coronavirus ha messo di fronte l’Italia alla più importante delle partite. Di fronte a questa situazione non c’è maglia che tenga così i club calabresi che militano in Serie C hanno deciso di fare squadra insieme, coinvolgendo i propri tifosi per sostenere una raccolta fondi a sostegno delle migliaia di famiglie calabresi in un momento di grave crisi economica e sanitaria dovuta all’espandersi della pandemia Covid 19. Per questo è nata l’iniziativa: “FACCIAMO SQUADRA PER LA PIÙ IMPORTANTE DELLE PARTITE” a cui ELEVEN SPORTS ITALIA ha subito aderito con entusiasmo.



Mentre il campionato si ferma ELEVEN SPORTS ITALIA, con Lega Pro ed insieme alle squadre calabresi, giocherà la sua più grande sfida con “il biglietto solidale”, iniziativa volta a promuovere, attraverso i tifosi, una raccolta fondi a sostegno delle migliaia di famiglie calabresi in difficoltà a causa della grave crisi economica e sanitaria dovuta all’espandersi della pandemia Coronavirus.



Il calcio si rende così utile per sconfiggere questo ostico avversario, con l’auspicio che presto tutti potremo tornare ad abbracciarci per festeggiare dentro e fuori dal campo.



ELEVEN SPORTS ITALIA a sostegno di questa iniziativa propone la massima condivisione come fattore strategico, valoriale e al tempo stesso funzionale al volontariato, parola identitaria per eccellenza a sostegno della solidarietà.



IL VIDEO (QUI VISIBILE), vuole dare un messaggio di speranza in un periodo in cui il perdurare dell’epidemia, con il conseguente blocco di interi settori produttivi e l’impossibilità di trovare quelle occasioni di lavoro giornaliere che consentivano ad alcuni cittadini di procurarsi un reddito, rappresenta oggi un grave disagio sociale.



Oltre al contributo di ELEVEN SPORTS ITALIA l’iniziativa è patrocinata da: Lega Pro, Coni Calabria, la F.I.G.C. – Comitato Regionale Calabria - L.N.D., l'AIAC Calabria, CDO Calabria



Come aderire all’iniziativa:



Aderisci anche tu. Acquista il biglietto solidale e dona 5,00€ sulla piattaforma Gofundme al link: gf.me/u/xu9455.



Il ricavato della raccolta fondi sarà devoluto interamente all’Associazione Banco Alimentare Calabria la cui missione è quella di offrire un contributo importantissimo in alimenti per chi è in difficoltà".