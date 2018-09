Serie C ancora in attesa: rinviati i calendari. Slitterà anche il campionato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La Lega Pro, preso atto della decisione del Collegio di Garanzia del Coni che slitta alla prossima settimana, suo malgrado, si vede costretta a rimandare i calendari. Seguiranno comunicazioni sulla nuova data nei prossimi giorni". Questa la nota stampa con cui la Lega Pro ha ufficializzato la decisione di rinviare la presentazione dei calendari, inizialmente in programma per domani. Di fatto, slitterà ancora l'inizio del campionato, programmato per il 15 settembre: impensabile organizzare le trasferte delle società in così poco tempo.