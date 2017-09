Serie C, anticipo Girone A: Arezzo corsaro sul campo della Giana

Il match winner Sabatino © foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Si è giocato quest'oggi l'anticipo del Girone A di Serie C, tra Giana Erminio e Arezzo: ospiti corsari al "Città di Gorgonzola", dove si impongono sul risultato di 2-3.

Primo tempo da dimenticare per i biancazzurri, che si mostrano nervosi e decisamente confusi soprattutto nella fase difensiva, tanto che al 3' arriva il primo gol dei toscani: Cutolo, lanciato da Foglia, si porta al limite dell'area e lascia partire un tiro a giro sul quale Sanchez neppure prova ad arrivare. Il portiere riesce parzialmente a riscattarsi quando para il rigore a Moscardelli al 30', dopo che Cutulo era stato atterrato da Bonalumi, ma il bomber aretino non si fa incantare 6 minuti dopo e, nuovamente dagli undici metri, ci riprova, trovando la rete del raddoppio: l'estremo difensore gianese intercetta la palla, ma il tiro è potente e lo oltrepassa.

Nella ripresa i lombardi provano a creare qualche problema a un avversario che si limita soprattutto a gestire il risultato, ma al 65' Bruno accorcia le distanze: Foglio, chiuso tra Talarico e Rinaldi, si procura un rigore - il terzo del match - e il bomber biancazzurro lo realizza, ripetendosi 5' dopo, con una Giana rivitalizzata, e portando i suoi sul 2-2. Un cross di Iovine dalla destra si infrange sul palo, dove Bruno è appostato per toccare il pallone e insaccarlo a rete.

Pochi altri sussulti, fino all'ultimo dei minuti di recupero,l quando l'Arezzo conquista il corner che porta Sabatino al gol.