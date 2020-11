Serie C, arriva la sconfitta a tavolino per l’Imolese: 0-3 a favore del Sudtirol

Il Giudice Sportivo di Serie C ha deciso di infliggere la sconfitta a tavolino all’Imolese a causa del malfunzionamento dell’impianto di illuminazione dello stadio che non ha permesso la disputa regolare della sfida contro il Sudtirol. Questo il comunicato ufficiale:

“Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali,

OSSERVA

- che la gara in oggetto non si è disputata a causa del malfunzionamento dell’impianto di illuminazione dopo che l’arbitro, ha atteso, come da regolamento, 45 minuti dalle ore 17:30 orario programmato per l’inizio della gara;

- che, sussiste l’obbligo della società ospitante di creare tutte le condizioni richieste dai regolamenti per garantire il regolare inizio e svolgimento della gara;

- che, dagli atti ufficiali, emerge chiaramente la responsabilità della società Imolese in ordine al mancato svolgimento della gara;

TUTTO CIO' CONSIDERATO

DELIBERA

- di comminare alla società Imolese, ai sensi del comma 1 dell’art 10 C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 -3 a favore della società ospitata”.