Serie C, Arzachena stoppato in casa dal Prato

Nel posticipo della 33^ giornata del Girone A di Serie C l'Arzachena pareggia in rimonta contro il Prato in una gara nervosa e segnata di cartellini: i toscani pur restando in dieci dopo 37 minuti per l'espulsione di Ghidotti riescono a inizio ripresa a trovare il gol del vantaggio con Ceccarelli resistendo circa mezzora al ritorno dei padroni di casa. Al 78° infatti Peana trova la rete di un pareggio che avvicina i sardi, che chiudono in 10 per l'espulsione di Piroli, alla salvezza con vista sempre aperta al decimo posto che dista appena tre punti.