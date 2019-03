Serie C, Calcagni lancia il Pontedera: Juventus U23 ko

Sconfitta per la Juventus Under 23 sul campo del Pontedera. Decisivo per la vittoria finale il gol messo a segno al 5’ da Calcagni. A nulla è valso il pressing nella ripresa per la formazione bianconera. Con questo successo il Pontedera fa un passo importante in chiave playoff arrivando a 39 punti, conservando il decimo posto con sette lunghezze proprio sulla Juventus Under 23, ferma a 32.