Serie C, cambiano data e orario di tre gare del settimo turno

La Lega Pro ha comunicato tre variazioni di data e di orario per la settima giornata di Serie C che si disputerà in turno infrasettimanale. Eccole nel dettaglio:

GARA JUVENTUS U23-AREZZO DEL 17 OTTOBRE 2018 (Gir. “A”)

La Lega, in relazione al posticipo per esigenze televisive della gara Arezzo-Pontedera del 15.10.2018 ed a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto venga posticipata a GIOVEDI’ 18 OTTOBRE 2018, Stadio “Giuseppe Moccagatta”, Alessandria, con inizio alle ore 15.00.

GARA L.R. VICENZA-MONZA DEL 17 OTTOBRE 2018 (Gir. “B”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società L.R. Vicenza, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto prevista per MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE 2018, Stadio “Romeo Menti”, Vicenza, abbia inizio alle ore 20.30, anziché alle ore 18.30.

GARA CATANZARO-JUVE STABIA DEL 16 OTTOBRE 2018 (Gir. “C”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Juve Stabia, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto prevista per MARTEDI’ 16 OTTOBRE 2018 Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro, abbia inizio alle ore 18.30, anziché alle ore 20.30.