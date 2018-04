Serie C, cambiano date e orario per cinque gare del 16° turno di ritorno

La Lega Pro ha comunicato lo spostamento di cinque gare valide per la 16^ giornata del girone di ritorno e programmate per sabato 14 e domenica 15 aprile.

Eccole nel dettaglio:

GARA ALESSANDRIA-PIACENZA DEL 14 APRILE 2018 (Gir. “A”)

La Lega, in relazione ad esigenze organizzative inerenti alla programmazione della Finale di andata di Coppa Italia Serie C, ha disposto che la gara indicata in oggetto sia posticipata a DOMENICA 15 APRILE 2018, Stadio “G. Moccagatta” , Alessandria, con inizio alle ore 14.30.

GARA CUNEO–VITERBESE CASTRENSE DEL 14 APRILE 2018 (Gir. “A”)

La Lega, in relazione ad esigenze organizzative inerenti alla programmazione della Finale di andata di Coppa Italia Serie C, ha disposto che la gara indicata in oggetto sia posticipata a DOMENICA 15 APRILE 2018, Stadio “Fratelli Paschiero”, Cuneo, con inizio alle ore 14.30.

GARA CATANZARO-SIRACUSA DEL 15 APRILE 2018 (Gir. “C”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Siracusa, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 15 APRILE 2018, Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 18.30.

GARA RENDE-CASERTANA DEL 15 APRILE 2018 (Gir. “C”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Casertana, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 15 APRILE 2018, Stadio “Marco Lorenzon”, Rende, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 18.30.

GARA VIRTUS FRANCAVILLA-MATERA DEL 15 APRILE 2018 (Gir. “C”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Virtus Francavilla, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 15 APRILE 2018, Stadio “Franco Fanuzzi”, Brindisi, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 18.30.