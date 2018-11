Serie C, cambiano gli orari di due gare dell'11^ giornata

Fonte: TuttoC.com

Cambiano orario due match in programma per l'undicesima giornata del Girone C di Serie C. Di seguito i dettagli:

GARA CATANIA – CATANZARO DEL10 NOVEMBRE 2018 (Gir. “C”) La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Catania, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto venga posticipata a DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018, Stadio “Angelo Massimino”, Catania, con inizio alle ore 14.30.

GARA REGGINA – PAGANESE DEL 10 NOVEMBRE 2018 (Gir. “C”) La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Paganese, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto SABATO 10 NOVEMBRE 2018, Stadio “Luigi Razza”, Vibo Valentia, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 18.30.