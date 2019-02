Serie C, cambiano gli orari di sette gare della 26^ giornata

Fonte: Tuttoc.com

© foto di Federico Gaetano

Cambiano orario di inizio sette gare di Serie C in programma per la 26^ giornata, settima di ritorno, che si giocherà in turno infrasettimanale. Di seguito i dettagli:

GARA ALESSANDRIA - OLBIA DEL 13 FEBBRAIO 2019 (Gir. “A”) La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Olbia, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019, Stadio “Giuseppe Moccagatta”, Alessandria, abbia inizio alle ore 18.00, anziché alle ore 18.30.

GARA CARRARESE - PIACENZA DEL 13 FEBBRAIO 2019 (Gir. “A”) La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Carrarese, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019, Stadio Dei Marmi “4 Olimpionici Azzurri”, Carrara, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 18.30.

GARA GOZZANO - PONTEDERA DEL 13 FEBBRAIO 2019 (Gir. “A”) La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Pontedera, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019, Stadio “Silvio Piola”, Vercelli, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 18.30.

GARA VIRTUS ENTELLA - PRO VERCELLI DEL 13 FEBBRAIO 2019 (Gir. “A”) La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Virtus Entella, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019, Stadio “Aldo Gastaldi”, Chiavari, abbia inizio alle ore 18.30, anziché alle ore 14.30.

GARA VIRTUSVECOMP VERONA - RENATE DEL 12 FEBBRAIO 2019 (Gir. “B”) La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Virtusvecomp Verona, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019, Stadio “Gavagnin-Nocini”, Verona, abbia inizio alle ore 18.30, anziché alle ore 20.30.

GARA REGGINA - POTENZA DEL 13 FEBBRAIO 2019 (Gir. “C”) La Lega, in relazione al posticipo per esigenze televisive della gara Siracusa-Reggina dell’11.02.2019, ha disposto che la gara indicata in oggetto venga posticipata a GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019, Stadio “Oreste Granillo”, Reggio Calabria, con inizio alle ore 20.30.

GARA RENDE - SIRACUSA DEL 13 FEBBRAIO 2019 (Gir. “C”) La Lega, in relazione al posticipo per esigenze televisive della gara Siracusa-Reggina dell’11.02.2019, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto venga posticipata a GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019, Stadio “Marco Lorenzon”, Rende, con inizio alle ore 14.30.