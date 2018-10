Serie C, cambiano orario Carrarese-Albissola e Potenza-Catania

Variazione d'orario del fischio di inizio per due match in programma nel weekend, validi per la decima giornata di Serie C. Di seguito i dettagli:

GARA CARRARESE – ALBISSOLA DEL 4 NOVEMBRE 2018 (Gir. “A”) La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Carrarese, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018, Stadio Dei Marmi “4 Olimpionici Azzurri”, Carrara (MS), abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 20.30.

GARA POTENZA – CATANIA DEL 3 NOVEMBRE 2018 (Gir. “C”) La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Catania, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto SABATO 3 NOVEMBRE 2018, Stadio “Alfredo Viviani”, Potenza, abbia inizio alle ore 15.00, anziché alle ore 16.30.