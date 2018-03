Serie C, cambiano orario cinque gare della 31^ giornata

Variazioni d'orario per cinque gare in programma per la 31^ giornata di Serie C, che si giocherà in turno infrasettimanale. Di seguito i dettagli:

GARA GUBBIO – RENATE DEL 21 MARZO 2018 (Gir. “B”) La Lega, vista la richiesta avanzata dalle autorità competenti in relazione a motivi di ordine e sicurezza pubblica per la concomitanza ad altro evento nella città di Gubbio, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto MERCOLEDI’ 21 MARZO 2018, Stadio “Pietro Barbetti” Gubbio, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 14.30.

GARA CATANZARO – VIRTUS FRANCAVILLA DEL 21 MARZO 2018 (Gir. “C”) La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Virtus Francavilla, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto MERCOLEDI’ 21 MARZO 2018, Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 18.30.

GARA LECCE - FIDELIS ANDRIA DEL 21 MARZO 2018 (Gir. “C”) La Lega, in relazione al posticipo della gara Cosenza-Lecce del 19.03.2017 di cui al com. uff. n.161/DIV del 08.03.2018, ha disposto che la gara indicata in oggetto venga disputata GIOVEDI’ 22 MARZO 2018, Stadio ”Ettore Giardiniero” - Via del Mare, Lecce, con inizio alle ore 20.30.

GARA RACING FONDI - COSENZA DEL 21 MARZO 2018 (Gir. “C”) La Lega, in relazione al posticipo per esigenze televisive della gara Casertana-Racing Fondi del 19.03.2017 ed al posticipo della gara Cosenza-Lecce del 19.03.2017 di cui al com. uff. n.161/DIV del 08.03.2018, ha disposto che la gara indicata in oggetto venga disputata GIOVEDI’ 22 MARZO 2018, Stadio “Domenico Purificato”, Fondi, con inizio alle ore 14.30.

GARA REGGINA - CASERTANA DEL 21 MARZO 2018 (Gir. “C”) La Lega, in relazione al posticipo per esigenze televisive della gara Casertana-Racing Fondi del 19.03.2017, ha disposto che la gara indicata in oggetto venga disputata GIOVEDI’ 22 MARZO 2018, Stadio “Oreste Granillo”, Reggio Calabria, con inizio alle ore 20.30.