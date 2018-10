Serie C, cambiano orario nove gare dell'8^ giornata

La Lega Pro ha disposto variazioni di orario per nove gare di Serie C in programma per l'8^ giornata tra sabato 20 e domenica 21 ottobre. Di seguito i dettagli:

GARA ARZACHENA – ALESSANDRIA DEL 21 OTTOBRE 2018 (Gir. “A”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Alessandria, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 21 OTTOBRE 2018, Stadio “Biagio Pirina”, Arzachena (OT), abbia inizio alle ore 15.30, anziché alle ore 16.30.

GARA JUVENTUS U23 – ROBUR SIENA DEL 21 OTTOBRE 2018 (Gir. “A”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Robur Siena, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 21 OTTOBRE 2018, Stadio “Giuseppe Moccagatta”, Alessandria, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 20.30.

GARA PRO PATRIA – PIACENZA DEL 21 OTTOBRE 2018 (Gir. “A”)

La Lega, vista la comunicazione avanzata dalle autorità competenti ed a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 21 OTTOBRE 2018, Stadio “Carlo Speroni”, Busto Arsizio, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 20.30.

GARA A.J. FANO– SAMBENEDETTESE DEL 21 OTTOBRE 2018 (Gir. “B”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società A.J. Fano, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 21 OTTOBRE 2018, Stadio “Raffaele Mancini”, Fano (PU), abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 18.30.

GARA PORDENONE – RENATE DEL 21 OTTOBRE 2018 (Gir. “B”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Pordenone, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 21 OTTOBRE 2018, Stadio “Ottavio Bottecchia”, Pordenone, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 18.30.

GARA RAVENNA – FERALPISALO’ DEL 21 OTTOBRE 2018 (Gir. “B”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Feralpisalò, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 21 OTTOBRE 2018, Stadio “Bruno Benelli”, Ravenna, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 18.30.

GARA PAGANESE – CATANIA DEL 20 OTTOBRE 2018 (Gir. “C”)

La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Catania, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto SABATO 20 OTTOBRE 2018, Stadio “Marcello Torre”, Pagani (SA) , abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 16.30.

GARA RENDE – BISCEGLIE DEL 20 OTTOBRE 2018 (Gir. “C”)

La Lega, in relazione al posticipo della gara Siracusa-Rende del 18.10.2018, ha disposto che la gara indicata in oggetto venga posticipata a DOMENICA 21 OTTOBRE 2018, Stadio “Marco Lorenzon”, Rende (CS), con inizio alle ore 16.30.

GARA SIRACUSA – POTENZA DEL 20 OTTOBRE 2018 (Gir. “C”)

La Lega, in relazione al posticipo della gara Siracusa-Rende del 18.10.2018 ed a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto venga posticipata a DOMENICA 21 OTTOBRE 2018, Stadio “Nicola De Simone”, Siracusa, con inizio alle ore 14.30.