Serie C, cambio d'orario per sei gare del 33esimo turno

La Lega Pro ha comunicato una variazione d'orario per sei match in programma sabato 31 marzo, tutti validi per la 33^ giornata di Serie C. Di seguito i dettagli:

Gara Renate-Mestre del 31 marzo 2018 (gir.B). La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Mestre, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto sabato 31 marzo 2018, Stadio “Città di Meda” , Meda, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 16.30.

Gara Sambenedettese-Ravenna del 31 marzo 2018 (gir.B). La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Sambenedettese, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto sabato 31 marzo 2018, Stadio “Riviera delle Palme”, San Benedetto del Tronto, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 20.30.

Gara Vicenza-Santarcangelo del 31 marzo 2018 (gir.B). La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Vicenza, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto SABATO 31 MARZO 2018, Stadio “Romeo Menti”, Vicenza, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 20.30.

Gara Bisceglie-Fidelis Andria del 31 marzo 2018 (gir.C). La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Bisceglie, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto sabato 31 marzo 2018, Stadio “Gustavo Ventura”, Bisceglie, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 18.30.

Gara Juve Stabia-Cosenza del 31 marzo 2018 (gir.C). La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Cosenza, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto sabato 31 marzo 2018, Stadio “Romeo Menti”, Castellamare di Stabia, abbia inizio alle ore 14.30, anziché alle ore 18.30.

Gara Paganese-Casertana del 31 marzo 2018 (gir.C). La Lega, vista la richiesta avanzata dalla società Paganese, in relazione ad esigenze organizzative, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, ha disposto che la gara indicata in oggetto sabato 31 marzo 2018, Stadio “Marcello Torre”, Pagani, abbia inizio alle ore 16.30, anziché alle ore 18.30.