Serie C, che rimonta il Pisa. Carrarese al tappeto nel derby

© foto di Federico Gaetano

Il derby toscano fra Carrarese e Pisa finisce con la vittoria in rimonta di quest'ultimi al termine di una gara spettacolare e non adatta ai deboli di cuore. I padroni di casa partono a spron battuto e dopo 10 minuti potrebbero passare in vantaggio grazie a un calcio di rigore per una trattenuta di filippini su Coralli, lo stesso attaccante però spreca calciando alto di potenza. Pochi minuti dopo però arriva il vantaggio dei gialloazzurri con Biasci in contropiede. Il Pisa appare frastornato e non riesce mai a rendersi pericoloso in avanti sia nel primo tempo che in avvio di ripresa e solo il raddoppio della Carrarese, Tavano al 67° dopo una corta respinta di Petkovic, si scuote. Quello che infatti sembrava il colpo del KO risveglia la squadra di Pazienza, ancora imbattuto, che al 70° trova il gol con il subentrato Eusepi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I Canarini accusano il colpo e crollano negli ultimi dieci minuti sotto i colpi di Eusepi all'82°, su ingenuità di Moschin, e Masucci all'85°. Due gol che gelano lo Stadio Dei Marmi e fanno felici i tanti tifosi nerazzurri accorsi per la gara. Con questa vittoria il Pisa sale al terzo posto portandosi a -3 dal Siena, mentre la Carrarese resta ferma a quota 19 punti all'ottavo posto.

Carrarese-Pisa 2-3 (13° Biasci, 67° Tavano; 70°, 82° Eusepi, 85° Masucci)