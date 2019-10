Serie C, chi è ultimo in classifica non ha mai vinto. Con un'eccezione

© foto di Andrea Rosito

La prima parte del girone di andata, in Serie C, è praticamente andata, e domani si giocherà il turno infrasettimanale, 11^ giornata del torneo. Che presenta una particolarità: tre formazioni non hanno ancora centrato la prima vittoria, con tale "record" che vale l'ultimo posto, eccezion fatta nel Girone B, dove il Gubbio, ancora a secco di successi, è penultimo. Peggio ha fatto solo l'Imolese che, pur vincendo un match, si trova una lunghezza sotto gli eugubini, fermi a 6 punti.

Nel Girone A, invece, fanalino di coda la Pergolettese, a quota 4, ma peggio, se si considerano i punti, ha fatto il Rende. I calabresi del Girone C non solo non hanno mai vinto, ma hanno collezionato solo 2 punti.