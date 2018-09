Serie C, chiuso il mercato. La tabella dei trasferimenti

Pablo Granoche (Triestina)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è concluso ieri il calciomercato di Serie C, con i club che hanno messo a segno gli ultimi colpi, rimanendo comunque alla finestra per il mercato svincolati. Di seguito tutti i movimenti ufficiali squadra per squadra:

ALESSANDRIA

Acquisti: Zogkos (Pas Giannina), Sartore (Matera), Checchin (Hellas Verona), Badan (Hellas Verona), Agostinone (Virtus Francavilla), Sbampato (Chievo), Tentoni (Atalanta), Prestia (Virtus Francavilla), De Luca (Torino), Cucchietti (Torino), Rocco (svincolato), Maltese (Pisa), Panizzi (svincolato), Talamo (Cremonese), Akammadu (svincolato), Santini (Ascoli)

Cessioni: Sestu (fine prestito), Nicco (svincolato), Giosa (svincolato), Vannucchi (Salernitana), Fischnaller (Catanzaro), Marconi (Pisa), Gozzi (rescissione), Akammadu (Tranmere Rovers FC), Gonzalez (risoluzione), Sciacca (Imolese), Russini (risoluzione)

ALBINOLEFFE

Acquisti: Ruffini (Rezzato), Stefanelli (Renate), Pacciardi (Viterbese), Athanasiou (Panegialios), Romizi (svincolato)

Cessioni: Zaffagnini (Sambenedettese), Scrosta (Fermana), Montella (rescissione), Moreo (risoluzione)

ALBISSOLA

Acquisti: Rossini (Pontedera), Balestrero (Savona), Damonte (svincolato), Bambino (svincolato), Piccardo (Sampdoria), Oliana (Sampdoria), Albertoni (svincolato), Oukhadda (Torino), Oprut (Genoa), Cais (Juventus), Sibilia (Genoa), Russo (Napoli), Bezziccheri (Lazio), Mahrous (Genoa), Martignago (svincolato), Bartulovic (svincolato), Calcagno (Genoa), Gibilterra (Genoa), Nossa (Pistoiese)

Cessioni: -

AREZZO

Acquisti: Danese (Chievo), Stefanec (Hellas Verona), Buglio (Empoli), Zappella (Empoli), Zini (Empoli), Brunori Sandri (Parma), Mosti (Fiorentina), Pinto (Fiorentina), Salifu (Fiorentina), Persano (Lecce), Nije (Genoa), Basit (Carpi), Bruschi (Sassuolo), Song (Perugia), Fracassini (Villabiagio), Keqi (Sangiovannese), Melgrati (Cesena), Tassi (Inter), Burzigotti (svincolato), Varutti (svincolato), Serrotti (svincolato), Sala (Inter), Cutolo (rinnovo), Pelagotti (Empoli), Belloni (Inter), Pelagatti (svincolato), Borghini (svincolato)

Cessioni: Muscat (Pistoiese), Moscardelli (Pisa), Sabatino (Triestina), Talarico (Sicula Leonzio), Ricci (Jesina)

ARZACHENA

Acquisti: Pini (Viterbese), Pandolfi (Viterbese), Moi (svincolato), Taufer (Inter), Bruni (Sambenedettese), Lombardo (Avezzano), Corinti (svincolato), Onofri (svincolato), Belardelli (Ostiamare), Loi (svincolato), Manca (Tortolì), Porcheddu (Cagliari), Gatto (Sudtirol), Ruzzittu (svincolato), Trillò (Sambenedettese)

Cessioni: Vano (Carpi), Curcio (Vicenza Virtus)

BISCEGLIE

Acquisti: -

Cessioni: Petta (Sicula Leonzio), Vrdoljak (svincolato), Giron (Potenza), Vrdoljak (Virtus Francavilla), D'Ursi (Catanzaro)

CARRARESE

Acquisti: Maccarone (Brisbane Roar), Alari (Atalanta), Sarr (Bologna), Mobilio (Cuneo), Piscopo (Genoa), Rollandi (Genoa), Ricci (Parma), Valente (Sambenedettese), Caccavallo (Venezia), Pugliese (Atalanta), Borra (Virtus Entella), Bentivegna (Palermo), Mazzini (Atalanta), Karkalis (Pescara)

Cessioni: Sarr (Fano)

CASERTANA

Acquisti: Mancino (Siracusa), Russo (Venezia), Padovan (Juventus), Castaldo (svincolato), D'Angelo (svincolato), Zito (svincolato), Blondett (Catania), Adamonis (Lazio), Vacca (Parma), Pasqualoni (Cosenza)

Cessioni: Finizio (Vibonese), Avella (Matelica), De Vena (rescissione), Forte (Fidelis Andria)

CATANIA

Acquisti: Silvestri (Trapani), Ciancio (Lecce), Angiulli (Ternana), Marotta (Robur Siena), Llama (GyE Mendoza), Vassallo (Bologna), Rizzo (Salernitana), Calapai (Carpi), Mujkic (Strømsgodset), Esposito (svincolato), Baraye (Entella), Scaglia (Parma)

Cessioni: Semenzato (Pordenone), Bogdan (Livorno), Tedeschi (rescissione), Russotto (Sambenedettese), Tedeschi (Pro Vercelli), Rossetti (Sicula Leonzio), Napolitano (Lanusei), Indelicato (Castrovillari), Aidala (Giarre), Papaserio (SFF Atletico), Noce (Cesena), Giuffrida (Marsala), Di Marco (Biancavilla), Blondett (Casertana), Ripa (Sicula Leonzio), Fornito (Paganese), Pozzebon (risoluzione), Caccetta (risoluzione)

CATANZARO

Acquisti: Pambianchi (Rende), Statella (Ternana), Golubovic (Matera), Giannone (Pisa), Posocco (Spal), Figliomeni (Foggia). Mawuli (SPAL), Celiento (Pescara), Fischnaller (Alessandria), Signorini (Ternana), Iuliano (Botev Plovdiv), D'Ursi (Bisceglie), Ciccone (Cremonese), Kanoute (Benevento), Nikolopoulos (svincolato), Repossi (Ternana), De Risio (svincolato), Favalli (Ternana)

Cessioni: De Giorgi (Viterbese), Sirri (svincolato), Nordi (rescissione), Onescu (risoluzione), Van Ransbeeck (risoluzione), Zanini (risoluzione)

CAVESE

Acquisti: Bruno (Messina), Manetta (Messina), Buda (Vibonese), Heatley (Sudtirol), Silvestri (Troina), Licata (Mazara Calcio), Palomeque (Linares), Agate (Licata), Inzoudine (Messina), Tumbarello (Licata), De Brasi (svincolato), Rosafio (svincolato), Di Fazio (Anzio), Vono (svincolato), Migliorini (svincolato), Lia (Messina), Bettini (svincolato), Zmimer (svincolato), Sciamanna (svincolato)

Cessioni: -

CUNEO

Acquisti: Santacroce (svincolato), Bobb (Chievo Verona), Reymond (svincolato), Costa (svincolato), Arras (svincolato), Stroppa (svincolato), Fatto Offidani (svincolato), Santarelli (Teramo), Tafa (Palermo), Jallow (Ascoli), Said (Ascoli), Paolini (Ascoli), Borello (Crotone), Celia (Sassuolo), Caso (Fiorentina), Ficco (svincolato), Mattioli (Inter), Marcone (Trapani), Marin (svincolato), Romanò (Inter), Kanis (Novara)

Cessioni: Mobilio (Carrarese), Conrotto (rescissione), Rosso (rescissione)

FANO

Acquisti: Diallo (Pescara), Maloku (Pescara), Morselli (Pescara), Scimia (Pescara), Celli (Pescara), Mancini (Pescara), Setola (Palermo), Tascone (Pescara), Vitturini (Pescara), Cernaz (Pescara), Voltolini (Pisa), Ndiaye (Pescara), Konatè (svincolato), Acquadro (Venezia), Ferrante (Pescara), Sarr (Carrarese), Lulli (Pordenone), Selasi (Pescara)

Cessioni: Stafoggia (Urbania), Lanini (Giana Erminio), Germinale (Fano)

FERALPISALO'

Acquisti: Caracciolo (Brescia), Ambro (Palermo), Pesce (Cremonese), Canini (svincolato), Miceli (svincolato), Altare (Genoa), Corsinelli (Genoa), Mordini (svincolato), De Lucia (svincolato), Vita (svincolato), Scarsella (Cremonese)

Cessioni: Dettori (Potenza), Emerson (svincolato), Luche (rescissione), Turlini (Caravaggio), Capodaglio (rescissione), Crema (Reggio Audace), Valtorta (Ciliverghe), Gamarra (rescissione)

FERMANA

Acquisti: Guerra (Olympia Agnonese), Kacorri (Igea Virtus), Sarzi Puttini (Carpi), Maurizi (Carpi), Marozzi (Fiorentina), Soprano (Genoa), Da Silva (Chievo), Scrosta (Albinoleffe), Pavoni (Chievo Verona), Lupoli (confermato), Calzola (Napoli), Aloisi (Ascoli), Giandonato (svincolato), Fofana (Carpi), Nepi (Ascoli)

Cessioni: Petrucci (Carpi), Massaroni (Modena), Grieco (rescissione), Aloisi (Bari)

GIANA ERMINIO

Acquisti: Marzeglia (Ravenna), Leoni (Pergolettese), Rocco (Belluno), Li Gotti (Taranto), Pirola (svincolato), Ababio (Mariano), Mandelli (Crema), Palma (Renate), Taliento (Atalanta), Seck (Atalanta), Lanini (Fano), Piccoli (Torino), Mutton (Inter), Dalla Bona (svincolato), Lunetta (Atalanta)

Cessioni: Concina (Darfo Boario), Greselin (Lucchese), Corti (Villa d’Almè), Li Gotti (risoluzione)

GOZZANO

Acquisti: Rolando Eugio (Caronnese), Secondo (Pro Vercelli), Grossi (Gozzano), Casadei (svincolato), Rolfini (svincolato), Manè (Carpi), Testardi (Crema), Palazzolo (svincolato), Gioria (Entella), Graziano (svincolato), Mutti (svincolato)

Cessioni: -

GUBBIO

Acquisti: Espeche (svincolato), Battista (Ternana), Campagnacchi (Robur Siena), Nuti (Chievo Verona)

Cessioni: Valagussa (Viterbese)

IMOLESE

Acquisti: De Marchi (Virtus Vecomp Verona), Sarini (Chievo), Bensaja (svincolato), Jukic (svincolato), Tissone (svincolato), Carini (svincolato), Giannini (Tau Calcio Altopascio), Rinaldi (Atalanta), De Gregorio (S.Agnello), Patrignani (svincolato), Ciofi (svincolato), Lanini (Juventus), Zommers (Parma), Rossetti (svincolato), Gargiulo (Pontedera), Garattoni (Crotone), Zucchetti (Entella), Giovinco (svincolato), Hraiech (Carpi), Mosti (Juventus U23), Fiore (Palermo), Sciacca (Alessandria)

Cessioni: -

JUVENTUS U23

Acquisti: Nocchi (svincolato), Emmanuello (Atalanta), Toure (W. Brema), Olivieri (Empoli), Alcibiade (Pro Vercelli), Mavididi (Arsenal), Morelli (Livorno)

Cessioni: Mosti (Imolese)

JUVE STABIA

Acquisti: El Ouazni (Ercolanese), Schiavi (Napoli), Carlini (svincolato), Elia (Atalanta), Vitiello (svincolato), Dumancic (Lecce), Ferrazzo (Sampdoria), Di Roberto (Salernitana), Troest (svincolato), Venditti (Ascoli), Castellano (Ascoli), Cotticelli (Benevento), Sinani (Milan), Mezavilla (Reggina)

Cessioni: D'Auria (rescissione), Sorrentino (Lucchese), Sandomenico (Reggina), Matute (rescissione), Dentice (rescissione), Chirullo (Sangimignanosport), Bachini (rescissione), Zibert (Reggina), Capece (risoluzione)

LUCCHESE

Acquisti: Madrigali (svincolato), Lombardo (svincolato), De Vito (svincolato), Aiolfi (Cremonese), Bernardini (Genoa), Pagnini (Spezia), Provenzano (svincolato), Palmese (Genoa), Sorrentino (Juve Stabia), Favale (Pisa), Greselin (Giana Erminio), Martinelli (svincolato), Castagna (svincolato), Isufaj (Chievo), Strechie (Venezia), Falcone (Sampdoria), Jovanovic (svincolato), Gabbia (Milan), De Feo (Ascoli)

Cessioni: Cecchini (Sambenedettese), Fanucchi (rescissione), Nannelli (Fiorentina), Casoli (rescissione)

MATERA

Acquisti: Dinielli (svincolato), Galdean (svincolato), Garufi (svincolato), Ioime (svincolato), Orlando (svincolato), Ricci (svincolato), Sgambati (svincolato), Triarico (svincolato), Sepe (Catanzaro), Risaliti (svincolato), Milizia (svincolato), Farroni (svincolato), Lorefice (svincolato), Scaringella (svincolato), Giordano (svincolato), Bangu (svincolato), Guarnone (Milan), Auriletto (Torino), El Hilali (Milan)

Cessioni: Sartore (Alessandria), Golubovic (Catanzaro), Ioime (Potenza), Maciucca (Vibonese), Giordano (rescissione), Dinielli (rescissione)

MONOPOLI

Acquisti: Mangione (Nardò), De Franco (Matera), Pissardo (Inter), Pierfederici (Romagna Centro), De Angelis (Ciliverghe Mezzano), Berardi (Torino), Paolucci (Pescara), Saloni (Spezia), Tuttisanti (svincolato), Mendicino (Cosenza), Maimone (Lecce), Gerardi (Pordenone), Fabris (svincolato)

Cessioni: Sarao (Virtus Francavilla), Genchi (Potenza), Benassi (svincolato), Daddabbo (Samp)

MONZA

Acquisti: Nnanga (Nantes), Barba (Pescara), Tentardini (Padova), Brignoli (Inter), Sommariva (Bustese), Reginaldo (Trapani), Ceccarelli (Prato), Giorno (Parma), Brero (Spezia), Jefferson (Viterbese)

Cessioni: Trainotti (Virtus Verona), Ponsat (rescissione)

NOVARA

Acquisti: Sbraga (Robur Siena), Peralta (Pisa), Visconti (Trapani), Cattaneo (svincolato), Bianchi (Ascoli), Cacia (svincolato), Mallamo (Atalanta), Di Gregorio (Inter), Marricchi (Juventus), Cinaglia (Cremonese), Eusepi (Pisa)

Cessioni: Dickmann (Spal), Katuma (Spal), Maracchi (Triestina), Di Mariano (Venezia), Montipò (Benevento), Calderoni (Lecce), Golubovic e Lukanovic (risoluzione), Adorjan (Virtus Entella), Casarini (Ascoli), Maniero (Cosenza), Collodel (Vibonese), Ragone (Messina), Chajia (Estoril), Pacini (Teramo), Kanis (Cuneo)

OLBIA

Acquisti: Vallocchia (Sambenedettese), Ceter (Cagliari), Tetteh (Cagliari), Martiniello (svincolato), Pinto (Cagliari), Crosta (Cagliari), Pennington (Cagliari), Cotali (Cagliari), Mastino (Real Forte Querceta), Pitzalis (Cagliari), Caligara (Cagliari), Vergara (Cagliari), Bellodi (Milan), Marson (Palermo)

Cessioni: Aresti (Cagliari)

PAGANESE

Acquisti: Santopadre (Atalanta), Musacci (svincolato), Sapone (Juventus), Schiavino (svincolato), Gaeta (Salernitana), Cappiello (Salernitana), Parigi (Atalanta), Garofalo (svincolato), Amadio (Perugia), Conte (svincolato), Gori (Frosinone), Tazza (Benevento), Della Morte (Pro Vercelli), Alberti (Pisa), Diop (Ascoli), Nacci (Pisa), Fornito (Catania), Longo (Parma), Punzi (Palermo)

Cessioni: Gomis (Teramo), Maiorano (risoluzione), Conte (risoluzione)

PIACENZA

Acquisti: Marotta (svincolato), Calore (Teramo), Cauz (Parma), Sestu (svincolato), Nicco (svincolato), Troiani (Chievo Verona), Mulas (Pistoiese), Porcari (Cremonese), Spinozzi (Roma), Barlocco (Juventus), Fedato (Foggia)

Cessioni: Scaccabarozzi (Vibonese)

PISA

Acquisti: Moscardelli (Arezzo), Gori (svincolato), Brignani (Bologna), Buschiazzo (Penarol), Marconi (Alessandria), Marin (Sassuolo), D'Egidio (Ascoli), Masi

Cessioni: Peralta (Novara), Giannone (Catanzaro), Mannini (rescissione), Voltolini (Fano), Favale (Lucchese), Balduini (Viareggio), Maltese (Alessandria), Verna (Cosenza), Campani (Sassuolo), Giani (Sassuolo), Bechini (Sassuolo), Ingrosso (Ascoli), Petkovic (rescissione), Alberti (Paganese), Nacci (Paganese), Eusepi (Novara), Negro (risoluzione), Sabotic (risoluzione)

PISTOIESE

Acquisti: Muscat (Arezzo), Cagnano (Inter), Latte Lath (Atalanta), Vitiello (svincolato), Scalera (Bari), Crisanto (Roma), Cellini (svincolato), Fanucchi (svincolato), Meli (Empoli), Dossena (Atalanta), Rovini (Udinese), Forte (Milan), Llamas (Milan), Picchi (Empoli), Pagnini (Lucchese), El Kaouakibi (Bologna)

Cessioni: Mulas (Piacenza), Olawale (Ponsacco), Cauterucci (Scandicci), Nossa (Albissola)

PONTEDERA

Acquisti: Ropolo (Gavorrano), R.Benedetti (Massese), A.Benedetti (Carrarese), Masetti (Sassuolo), Giuliani (Spezia), Magrini (Chievo Verona), Fontanesi (Sassuolo), Bruzzo (Genoa), Mannini (svincolato), Tommasini (Sampdoria), Serena (Venezia)

Cessioni: Maritato (Reggina), Frare (Cittadella), Rossini (Albissola), Gargiulo (Imolese)

PORDENONE

Acquisti: Barison (Bassano Virtus), Mazzini (Atalanta), Semenzato (Catania), Gavazzi (svincolato), Candellone (Torino), Bindi (Padova), Germinale (Fano), Florio (Ascoli), Daminan (Robur Siena)

Cessioni: Perilli (Perugia), Formiconi (Triestina), Raffini (Ravenna), Peressutti (Cagliari), Lovisa (Napoli), Gerardi (risoluzione), Mazzini (risoluzione prestito), Lulli (Fano), Gerardi (Monopoli), Narduzzo (rescissione)

POTENZA

Acquisti: Dettori (Feralpisalò), Genchi (Monopoli), Fanelli (svincolato), Matera (Fidelis Andria), Djordjevic (svincolato), Emerson (svincolato), Matino (Parma), Giosa (svincolato), Leveque (svincolato), Strambelli (svincolato), Gassama (Napoli), Giron (Bisceglie), Ioime (Matera), Sales (svincolato), Salvemini (Ternana)

Cessioni: -

PRO PATRIA

Acquisti: Bertoni (Sudtirol), Battistini (Pro Piacenza), Mora (Atalanta), Boffelli (Atalanta), Fietta (svincolato), Pllumbaj (Virtus Bergamo), Lombardoni (Inter), Sanè (Chievo), Tornaghi (svincolato)

Cessioni: -

PRO PIACENZA

Acquisti: Maldini (Racing Fondi), Paparusso (Racing Fondi), Bajic (Cremonese), Simone (Palermo), Buongiorno (svincolato), Quaini (Genoa), Polverini (svincolato), Lucarini (svincolato), Zola (Genoa), Sanseverino (svincolato), Remedi (svincolato), Scardina (svincolato), Nava (Atalanta), Mangraviti (Brescia), Zaccagno (Torino), Gattoni (Delta Porto Tolle), Milani (Lupa Roma), Sicurella (Foggia), Giuliano (Palermo), Volpicelli (Salernitana), Garofalo (svincolato), Kalombo (Salernitana), Zanchi (svincolato), Pasqualoni (svincolato), Kadi (Salernitana), Urso (Salernitana), Avella (svincolato), Marchesi (Lazio)

Cessioni: Battistini (Pro Patria), Messina (Viterbese), Bussone (Trastevere), Ferrara (Taranto) Soresina (OltrepòVoghera), D’Amuri (OltrepòVoghera), Paparusso (rescissione)

PRO VERCELLI

Acquisti: Bellemo (Spal), Schiavon (Spal), Tedeschi (Catania), A. Grillo (svincolato), Milesi (Atalanta), Gatto (Entella), P. Grillo (Palermo), Crescenzi (svincolato), Azzi (svincolato), Cavaliere (Lecce)

Cessioni: Pigliacelli (Craiova), Altobelli (Salernitana), Bergamelli (Ternana), Grossi (Gozzano), Crialese (Virtus Entella), Polidori (Viterbese), Alcibiade (Juventus U23), Della Morte (Paganese), Vajushi (svincolato), Bani (Chieri)

RAVENNA

Acquisti: Spurio (Lentigione), Boccaccini (Sasso Marconi), Trovade (Bologna), Jidayi (svincolato), Bresciani (Livorno), Eleuteri (Atalanta), Siani (Juventus), Pellizzari (Juventus), Galuppini (Parma), Raffini (Pordenone), Maleh (Venezia), Nocciolini (Parma)

Cessioni: Marzeglia (Giana Erminio), Venturini (Rimini)

REGGINA

Acquisti: Navas (Akragas), Salandria (Matera), Maritato (Pontedera), Ciavattini (Roma), Ungaro (Renate), Kirwan (Mestre), Confente (Chievo), Pogliano (Chievo), Zivkov (Padova), Conson (svincolato), Seminara (Empoli), Vidovsek (Atalanta), Redolfi (svincolato), Viola (Virtus Francavilla), Petermann (Palermo), Sandomenico (Juve Stabia), D'Agostino (Fiorentina), Tassi (Ascoli), Solini (Robur Siena), Zibert (Juve Stabia)

Cessioni: Ferrani (Rimini), Sparacello (Virtus Francavilla), Sciamanna (rescissione), Mezavilla (Juve Stabia)

RENATE

Acquisti: Frabotta (Bologna), Pattarello (Bologna), Doninelli (Robur Siena), Caccin (Cittadella), Jawo (Sanremese), Spagnoli (Mestre), Rada (Inter), Romagnoli (Roma), D'Alena (Torino), Simonetti (Parma), Saporetti (Parma), Rossetti (Torino), Caccin (Cittadella), Priola (svincolato), Guglielmotti (svincolato)

Cessioni: Ungaro (Reggina), Palma (Giana Erminio)

RENDE

Acquisti: Awua (Spezia), Savelloni (Pescara), Minelli (svincolato), Awua (Spezia), Borsellini (svincolato), Sabato (Catanzaro), Giannotti (Crotone), Maddaloni (Palermo), Cipolla (Sassuolo)

Cessioni: Forte (Viterbese), Cassalia (Cittanovese), Boscaglia (rescissione), Ferreira (rescissione)

RIETI

Acquisti: La Ferrara (svincolato), Gigli (svincolato), Costa (Inter), Tommasone (Inter), Dabo (svincolato), Papangelis (Gs Kallithea), Palma (Mantova), Maistro (svincolato), Kean (svincolato), Costa (svincolato), Paparelli (San Gimignano), Chastre (Madeira), Di Domenicantonio (svincolato), Caparros (svincolato), Todorov (svincolato), Vasiliou (Atromitos), Diarra (Tondela), Cécé Pepe (svincolato), Konate (Perugia)

Cessioni: -

RIMINI

Acquisti: Cecconi (Romagna Centro), Buscè (L'Aquila), Nava (Lecco), Ferrani (Reggina), Serafini (Triestina), Venturini (Ravenna), Candido (Padova), Bandini (Inter), Danso (Inter)

Cessioni: Giua (Savignanese)

ROBUR SIENA

Acquisti: Arrigoni (svincolato), Rossi (Wellington Phoenix), Nardi (Parma), Damian (Chievo Verona), Cianci (Sassuolo), Lomolino (svincolato), Gliozzi (Sassuolo), Sbrissa (Sassuolo), Di Livio (Roma), Imperiale (Empoli), Contini (Napoli), De Santis (Roma), Fabbro (Chievo), Gerli (Entella), Zanon (Fiorentina), Russo (Padova), Aramu (Torino)

Cessioni: Sbraga (Novara), Doninelli (Renate), Rossi (Poggibonsi), Campagnacci (Gubbio), Nassi (San Donato Tavarnelle), Biancalani (San Gimignano), Lomolino (Trapani), Solini (Reggina), Neglia (rescissione), Cruciani (rescissione), Damian (Pordenone)

SAMBENEDETTESE

Acquisti: Minnozzi (Porto d’Ascoli), Sabatini (Albalonga), Sala (Ternana), Panaioli (Perugia), Biondi (Rieti), Cecchini (Lucchese), Ilari (Teramo), Islamaj (Empoli), Rocchi (SFF Atletico), Brunetti (Udinese), Zaffagnini (Albinoleffe), Calderini (svincolato), Gemignani (Spal), Russotto (Catania), Signori (svincolato)

Cessioni: Vallocchia (Olbia), Bellomo (Salernitana), Miracoli (Brescia), Bruni (Arzachena), Valente (Carrarese), Trillò (Arzachena)

SICULA LEONZIO

Acquisti: Ferrini (Sassuolo), Talarico (Arezzo), Polverino (svincolato), Laezza (svincolato), Palermo (svincolato), Petta (Bisceglie), Rossetti (Catania), Sainz-Maza (svincolato), Esposito (svincolato), Ripa (Catania)

Cessioni: Camilleri (Vibonese), Pollace (risoluzione)

SIRACUSA

Acquisti: Gomis (Spal), Tuninetti (Troina), Ott Vale (Troina), Messina (Troina), Giovanni Fricano (Troina), Giacomo Fricano (Troina), Del Col (Troina), Orlando (Troina), Bertolo (Potenza), Di Sabatino (Ternana), Diop (Troina), Mattei (Troina), Vazquez (Troina), Mustacciolo (Parma), Rizzo (Guillermo Brown), Celeste (Potros UAEM)

Cessioni: Parisi (Livorno), Magrì (Giarre), Zappalà (Troina)

SUDTIROL

Acquisti: Fabbri (Mestre), Della Giovanna (SPAL), Crocchianti (Spezia), Antezza (Spezia), Ravaglia (Bologna), Ierardi (Genoa), Morosini (Piacenza), De Rose (Casertana), Mazocchi (Atalanta), Turchetta (Lecce), Procopio (Torino), De Cenco (Padova)

Cessioni: Frascatore (Carpi), Sgarbi (Perugia), Bertoni (Pro Patria), Berardi (rescissione), Gatto (Arzachena)

TERAMO

Acquisti: Piccioni (Santarcangelo), Ferretti (Ternana), Mastrilli (SPAL), Zenuni (Viterbese), Di Renzo (Pro Sesto), Zecca (Sassuolo), Gomis (Paganese), Piacentini (Sassuolo), Mantini (Castelfidardo), Cappa (Sassuolo), Persia (svincolato), Ranieri (Atalanta), Ventola (Pescara), Fiordaliso (Torino), Proietti (Pescara), Pacini (Novara)

Cessioni: Calore (Piacenza), Vinacrì (Ternana), Ilari (Sambenedettese), Tulli (Trapani), Mancini (Pineto)

TERNANA

Acquisti: Fazio (Trapani), Iannarilli (Viterbese), Vinacrì (Teramo), Vantaggiato (Livorno), Bergamelli (Pro Vercelli), Lopez (Spezia), Rivas (Inter), Altobelli (Salernitana), Giraudo (Torino), Diakitè (svincolato), Vives (svincolato), Frediani (Parma), Salzano (Bari), Hristov (Fiorentina), Bifulco (Napoli), Pobega (Milan), Callegari (Genoa), Butic (Torino)

Cessioni: Marino (Virtus Francavilla), Sernicola (Sassuolo), Statella (Catanzaro), Ferretti (Teramo), Sala (Sambenedettese), Montalto (Cremonese), Carretta (Cremonese), Paolucci (Virtus Entella), Battista (Gubbio), Di Sabatino (Siracusa), Signorini (Catanzaro), Repossi (Catanzaro), Favalli (Catanzaro), Taurino (Vibonese)

TRAPANI

Acquisti: Golfo (Parma), Toscano (Palermo), Dini (Parma), Scognamillo (Parma), Ramos (Parma), ‘Nzola (Carpi), Costa Ferreira (Lecce), Tulli (Teramo), Garufo (svincolato), Kucich (svincolato), Lomolino (Robur Siena), Mastaj (Parma)

Cessioni: Drudi (Cittadella), Silvestri (Catania), Rizzo (Cittadella), Marras (Pescara), Steffè (Triestina), Visconti (Novara), Marcone (Cuneo), Compagno (Messina), Musso (Troina), Matteucci (Cinque Torri)

TRIESTINA

Acquisti: Beccaro (Mestre), Sabatino (Arezzo), Valentini (svincolato), Maracchi (Novara), Pedrazzini (Lupa Roma), Procaccio (Borgosesia), Malomo (Venezia), Steffè (Trapani), Formiconi (Pordenone), Bolis (Atalanta), Granoche (Spezia)

Cessioni: Serafini (Rimini), Mori (rescissione), Arma (Vicenza)

VIBONESE

Acquisti: Finizio (Casertana), Melillo (Troina), Donnarumma (Benevento), Camilleri (Sicula Leonzio), Carrozza (Crotone), Viscovo (Crotone), Scaccabarozzi (Piacenza), Loffredo (Perugia), Prezioso (Napoli), Maciucca (Matera), Colldel (Novara), Taurino (Ternana), Cani (svincolato)

Cessioni: Silvestro (Lecco), Arena (Cittanovese)

VICENZA VIRTUS

Acquisti: Albertazzi (Bologna), Pasini (Bassano), Grandi (Cesena), Solerio (Avellino) Curcio (Arzachena), Arma (Triestina), Rover (Inter), De Falco (Benevento), Mantovani (svincolato)

Cessioni: Minesso (Padova)

VIRTUS ENTELLA

Acquisti: Tremolada (Ternana), Mota Carvalho (Sassuolo), Paolucci (Ternana), Di Cosmo (svincolato), Crialese (Pro Vercelli), Adorjan (Novara), Caturano (Lecce), Baroni (Fiorentina), Germoni (Lazio)

Cessioni: De Luca (Cluj), Tremolada (Brescia), Carullo (Taranto), Borra (Carrarese), Crimi (Spezia), La Mantia (Lecce), Gioria (Gozzano), Zucchetti (Imolese), Gerli (Robur Siena), Gatto (Pro Vercelli), Baraye (Catania)

VIRTUS FRANCAVILLA

Acquisti: Caporale (Nardò), Marino (Ternana), Turrin (Atalanta), Sarao (Monopoli), Cason (Atalanta), Ciarcelluti (Pineto), Tarolli (Foggia), Tchetchoua (Inter), Sirri (svincolato), Sottoriva (Trastevere), Di Cosmo (svincolato), Petruccetti (svincolato), Sparacello (Reggina), Pastore (svincolato), Labate (svincolato), Vrdoljak (Bisceglie), Silijic (Inter Zapresic), Vukmanic (Inter Zapresic), Mengoni (Ascoli)

Cessioni: Prestia (Alessandria), Viola (Reggina), Demoleon (rescissione), Colonna (Forlì), Diagne (Casarano), Di Cosmo (Bitonto)

VIRTUS VECOMP VERONA

Acquisti: Trainotti (Monza), Pinton (Hellas Verona), Rubbo (Mestre), Lavagnoli (Mestre), Lancini (Brescia), Ferrara (Ambrosiana), Pavan (Hellas Verona), Franchetti (Hellas Verona), Sirignano (Santarcangelo), Danieli (Chievo Verona), Grandolfo (svincolato), Giacomel (Empoli), Fasolo (Cittadella), Casarotto (svincolato), Chironi (Lecce)

Cessioni: -

VIS PESARO

Acquisti: Baldè (Sampdoria), Gabbani (Sampdoria), Pastor (Sampdoria), Romei (Sampdoria), Cuomo (Sampdoria), Di Nardo (Sampdoria), Botta (svincolato), Rizzato (svincolato), Bianchini (svincolato), Diop (svincolato), Tessiore (Sampdoria), Hadziosmanovic (Sampdoria), Gianola (svincolato), Petrucci (Carpi), Tomei (svincolato), Lazzari (svincolato), Ivan (Sampdoria), Marchi (svincolato)

Cessioni: -

VITERBESE

Acquisti: Roberti (Ostia Mare), De Giorgi (Catanzaro), Artioli (SPAL), Damiani (Empoli), Perri (Ascoli), Otranto (Napoli), Zerbin (Napoli), Valagussa (Gubbio), Messina (Pro Piacenza), Forte (Rende), Milillo (Teramo), Svidercoschi (Lupa Roma), Palermo (svincolato), Polidori (Pro Vercelli), Bovo (svincolato), Baldassin (Chievo Verona), Saraniti (Lecce), Pacilli (Lecce)

Cessioni: Celiento (Pescara), Iannarilli (Ternana), Pini (Arzachena), Pandolfi (Arzachena), Jefferson (Monza)