Serie C, clamorosa rimonta Piacenza a Gozzano. I risultati di serata

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Si sono concluse le gare della serata di Serie C. Nel Gruppo A clamoroso successo del Piacenza che sotto 3-0 in casa del Gozzano chiude la gara vincendo 3-4. Per i padroni di casa gol di Messias e doppietta di Rolando, il Piacenza ha risposto nella ripresa con Sylla e la tripletta di Romero. Pareggio per 1-1 invece fra Pontedera e Albissola con reti di Martignago e Mannini.

Per quanto riguarda il Gruppo B, invece, pareggio per 1-1 fra Sambenedettese e Vis Pesaro con reti di Boccioletti e Tessiore.