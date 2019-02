© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Brutta giornata di calcio a Cuneo, dove il Pro Piacenza si è presentato solamente con sette (poi divenuti otto con l’ingresso di Isufi) giocatori, tutti ragazzini, per via dello sciopero della squadra per il mancato pagamento degli stipendi. La sfida si è giocata, dunque, in undici contro sette (poi 8) ed è finita 20-0 per i padroni di casa. In gol Defendi (5), Kanis (6), Emmausso (3), Caso, De Stefano (3), Ferrieri e Alvaro.