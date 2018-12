Serie C, classifica marcatori: la Carrarese non segna ma ha lo scettro

F. Tavano (Carrarese)

© foto di Gianni Barbieri

Questa le classifica marcatori dei tre gironi dopo la 18^ giornata di andata di Serie C, dove non si è giocata, per sciopero de calciatori emiliani, la gara tra Pro Piacenza e Pro Vercelli, che probabilmente verrà data vinta a tavolino ai piemontesi.

Riportiamo di seguito le prime cinque "posizioni" di ogni raggruppamento:

GIRONE A

14 reti: Tavano (Carrarese; 2 rig.)

12 reti: Caccavallo (Carrarese; 2 rig.)

9 reti: Martignago (Albissola; 3 rig.)

7 reti: De Feo (Lucchese)

6 reti: Brunori (Arezzo), Cacia (Novara; 3 rig.), Eusepi (Novara), Gliozzi (Robur Siena; 3 rig.), Morra (Pro Vercelli), Nolè (Pro Piacenza; 3 rig.), Pesenti (Piacenza; 2 rig.), Piscopo (Carrarese), Ragatzu (Olbia; 3 rig.), Rolando (Gozzano; 4 rig.), Sorrentino (Lucchese; 1 rig.)



GIRONE B

9 reti: Giacomelli (L.R. Vicenza Virtus; 3 rig.)

7 reti: Candellone (Pordenone), Marilungo (Ternana; 1 rig.), Perna (Giana Erminio; 2 rig.)

6 reti: Lanini (Imolese), Nocciolini (Ravenna; 1 rig.)

5 reti: Arma (L.R. Vicenza Virtus), De Marchi (Imolese), Ferrante (Fano), Marchi (Gubbio; 2 rig.), Olcese (Vis Pesaro), Stanco (Sambenedettese), Volpe (Rimini)

4 reti: Bifulco (Ternana), Caracciolo (Feralpisalò; 1 rig.), Costantino (SudTirol; 2 rig.), D'Errico (Monza; 1 rig.), De Agostini (Pordenone), De Cenco (SudTirol), Galuppini (Ravenna; 3 rig.), Granoche (Triestina; 2 rig.), Lazzari (Vis Pesaro), Petrella (Triestina), Scarsella (Feralpisalò)

GIRONE C

8 reti: Franca (Potenza), Paponi (Juve Stabia; 2 rig.)

7 reti: Sandomenico (Reggina; 2 rig.)

6 reti: Carlini (Juve Stabia), Castaldo (Casertana; 3 rig.), Mangni (Monopoli; 1 rig.), Marotta (Catania), Taurino (Vibonese), Vivacqua (Rende; 1 rig.)

5 reti: Catania (Siracusa), Genchi (Potenza), Gondo (Rieti; 1 rig.), Lodi (Catania; 3 rig.), Partipilo (Virtus Francavilla), Ricci (Matera), Sarao (Virtus Francavilla), Sciamanna (Cavese)

4 reti: Awua (Rende), Bubas (Vibonese), El Ouazni (Juve Stabia), Evacuo (Trapani), Fischnaller (Catanzaro), Flores Heatley (Cavese), Maistro (Rieti; 1 rig.), Parigi (Paganese), Rossini (Rende), Starita (Bisceglie), Tulli (Trapani)