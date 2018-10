Serie C, classifica marcatori: Romero del Piacenza cala il pokerissimo

Palermo, il 26 ottobre l'assemblea per la nomina del presidente

Lecce, Vigorito: "Ok tre gare in una settimana. La botta? Sto bene"

Perugia, Vido: "Nessun alibi, noi puntiamo a far bene ogni giornata"

Le pagelle della Cremonese - Claiton ok, Paulinho stringe i denti

Lecce, ripresa immediata dei lavori in vista del Verona

Pescara, i convocati di Pillon per la sfida contro il Padova

Padova, i convocati di Bisoli per il match contro il Pescara

Via il segno meno dalla classifica: Foggia vince a Benevento 3-1

Venezia, Tacopina: "Mai stato così deluso in nove anni"

Il punto sulla B - In vetta frenano tutti, il Foggia toglie il segno "meno"

Il Centro: “Pescara, una notte per sognare”

GIRONE C 3 reti: Canotto (Juve Stabia), Rossini (Rende) 2 reti: Awua (Rende), Castaldo (Casertana), Catania (Siracusa), Ciccone (Catanzaro), El Ouazni (Juve Stabia), Golfo (Trapani), Sciamanna (Cavese), Starita (Bisceglie), Tulli (Trapani), Vazquez (Siracusa) 1 rete: Alfageme (Casertana), Allievi (Juve Stabia), Carlini (Juve Stabia), De Angelis (Monopoli), De Carolis (Vibonese), D'Angelo (Casertana), D'Angelo (Sicula Leonzio), Della Corte (Paganese), Evacuo (Trapani), Ferretti (Trapani), Fischnaller (Catanzaro), Floro Flores (Casertana), Folorunsho (Virtus Francavilla), Franco (Rende), Gallifuoco (Rieti), Gigliotti (Rende), Lorenzini (Casertana), Juanito Gomez (Sicula Leonzio), Maistro (Rieti), Maita (Catanzaro), Mangni (Monopoli), Manneh (Catania), Melara (Juve Stabia), Mezavilla (Juve Stabia), Mulè (Trapani), Pagliarulo (Trapani), Palma (Rieti), Paponi (Juve Stabia), Parigi (Paganese), Pasqualoni (Casertana), Ramos (Trapani), Ricci (Matera), Ripa (Sicula Leonzio), Rossetti (Sicula Leonzio), Sandomenico (Reggina), Sarao (Virtus Francavilla), Scaringella (Matera), Silvestri (Catania), Sounas (Monopoli), Taugourdeau (Trapani), Taurino (Vibonese), Tazza (Paganese), Tulissi (Reggina)

Questa le classifica marcatori dei tre gironi dopo la 4^ giornata di andata di Serie C, al netto della disputa serale del match tra Feralpisalò e L.R. Vicenza Virtus:

