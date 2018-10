Serie C, classifica marcatori: Tavano ancora con scettro e corona

12.36 - ULIVIERI: "VOLEVAMO GRAVINA NOVE MESI FA" Renzo Ulivieri, presidente dell'AIAC, parla dall'Assemblea elettiva della FIGC. "Nonostante ci sia un solo candidato, è un'Assemblea storica per il calcio italiano. E' una storia che per noi allenatori sarebbe iniziata nove mesi fa...

Juve-Marcelo, Perez non digerisce la richiesta d'addio del brasiliano

Malagò: "Gravina nome unico, ci sarà compattezza come auspicato"

Le pagelle di Icardi: ha sempre ragione. Gol per la stagione

Juve, Pjanic: "Napoli gioca bene. Ma se non vinci hai perso tempo"

Le pagelle di Vecino: pennellata d'autore per decidere il derby

Le pagelle di Donnarumma: il "vado non vado" che costa il derby

Fabbricini: "Mancini, contratto in linea con FIGC senza forzature"

Di Francesco traballa ma Donadoni e Sousa non convincono la Roma

Processo al mercato di Monchi: 12 acquisti sopravvalutati per la Roma

Balata sulle seconde squadre: "Come Lega di B siamo contrari"

Niente vittoria ma Longo non rischia. Stirpe conferma lui e il ritiro

GIRONE C 4 reti: Castaldo (Casertana; 2 rig.), 3 reti: Awua (Rende), Canotto (Juve Stabia), Carlini (Juve Stabia), Curiale (Catania, 1 rig.), Franca (Potenza), Golfo (Trapani), Lodi (Catania; 1 rig.), Marotta (Catania), Rossini (Rende), Sarao (Virtus Francavilla), Sciamanna (Cavese), Starita (Bisceglie), Taurino (Vibonese) 2 reti: Allievi (Juve Stabia), Catania (Siracusa), Ciccone (Catanzaro; 1 rig.), Corapi (Trapani, 1 rig.), El Ouazni (Juve Stabia), Floro Flores (Casertana), Mangni (Monopoli), Paponi (Juve Stabia), Parigi (Paganese), Ricci (Matera), Sandomenico (Reggina), Scaringella (Matera), Tulli (Trapani), Vazquez (Siracusa; 1 rig.), Vivacqua (Rende) 1 rete: Agate (Cavese), Alfageme (Casertana), Aloi (Trapani), Anastati (Virtus Francavilla), Aya (Catania), Berardi (Monopoli), Biagianti (Catani), Bubas (Vibonese), Calò (Juve Stabia), D'Angelo (Casertana), D'Angelo (Sicula Leonzio), D'Ursi (Catanzaro), Dammacco (Matera), De Angelis (Monopoli), De Carolis (Vibonese), De Risio (Casertana), Della Corte (Paganese), Emerson (Potenza), Evacuo (Trapani), Ferretti (Trapani), Fischnaller (Catanzaro), Folorunsho (Virtus Francavilla), Franchini (Reggina), Franco (Rende), Gallifuoco (Rieti; 1 rig.), Genchi (Potenza), Giannone (Catanzaro), Gigliotti (Rende), Laaribi (Rende), Lorenzini (Casertana), Juanito Gomez (Sicula Leonzio), Maistro (Rieti; 1 rig.), Maita (Catanzaro), Manneh (Catania), Mastalli (Juve Stabia), Melara (Juve Stabia), Mezavilla (Juve Stabia), Montinaro (Monopoli), Mulè (Trapani), Nzola (Trapani), Ott Vale (Siracusa), Padovan (Casertana), Pagliarulo (Trapani), Palma (Rieti), Pasqualoni (Casertana), Pepe (Rieti), Piana (Paganese), Rainone (Casertana), Ramos (Trapani), Riggio (Catanzaro), Ripa (Sicula Leonzio), Rosafio (Cavese), Rossetti (Sicula Leonzio), Scarpa (Paganese), Silvestri (Catania), Sounas (Monopoli), Stendardo (Matera), Taugourdeau (Trapani), Tazza (Paganese), Troest (Juve Stabia), Tulissi (Reggina), Viteritti (Rende)

Questa le classifica marcatori dei tre gironi dopo l'8^ giornata di andata di Serie C, al netto della disputa odierna di due match del Girone A, Carrarese-Olbia e Gozzano-Pisa, e uno del Girone C, Reggina-Virtus Francavilla. Riportiamo di seguito le prime cinque "posizioni" di ogni raggruppamento:

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy