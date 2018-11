Serie C, classifica marcatori: Tavano (Carrarese) è in doppia cifra

Una manata in faccia. Secca, rude, senza preavviso. Il turbine atalantino che ha travolto l’Inter prima della sosta ed in chiusura di un ciclo dispendioso ma soddisfacente, ha riportato la squadra di Spalletti sulla terra, e offre qualche spunto di riflessione che i risultati avevano...

Roma-Sampdoria 2-0 al 59'. Si sblocca Schick contro la sua ex squadra

Roma-Sampdoria 3-1 all'89'. Altro ex in gol: Defrel. Rete bella, ma inutile

Milan, fischi per l'ex capitano Leonardo Bonucci

Milan-Juve, Briatore: "Higuain? Per adesso Ronaldo ha un vantaggio"

Juventus, il gol di Mandzukic è il 100esimo in casa del Milan in Serie A

Lazio, ripresa degli allenamenti fissata per martedì

GIRONE C 6 reti: Franca (Potenza) 5 reti: Castaldo (Casertana; 2 rig.), Taurino (Vibonese) 4 reti: Marotta (Catania), Sarao (Virtus Francavilla) 3 reti: Awua (Rende), Biagianti (Catania), Bubas (Vibonese), Canotto (Juve Stabia), Carlini (Juve Stabia), Catania (Siracusa), Curiale (Catania, 1 rig.), Floro Flores (Casertana), Genchi (Potenza), Golfo (Trapani), Lodi (Catania; 1 rig.), Mangni (Monopoli), Paponi (Juve Stabia), Parigi (Paganese), Rossini (Rende), Sciamanna (Cavese), Starita (Bisceglie), Vazquez (Siracusa; 2 rig.), Vivacqua (Rende) 2 reti: Allievi (Juve Stabia), Calò (Juve Stabia), Ciccone (Catanzaro; 1 rig.), Corapi (Trapani, 1 rig.), D'Angelo (Sicula Leonzio), De Sena (Bisceglie; 1 rig.), El Ouazni (Juve Stabia), Emerson (Potenza), Folorunsho (Virtus Francavilla), Franco (Rende), Giannone (Catanzaro), Guaita (Potenza), Ricci (Matera), Ripa (Sicula Leonzio), Rosafio (Cavese), Rossetti (Sicula Leonzio), Sandomenico (Reggina), Scaringella (Matera), Tassi (Reggina), Taugourdeau (Trapani), Tazza (Paganese), Tulli (Trapani), Viteritti (Rende)

Questa le classifica marcatori dei tre gironi dopo l'11^ giornata di andata di Serie C, al netto della disputa odierna di due match. Nel Girone A saranno in scena Pontedera ed Entella, mentre nel B si giocherà Pordenone-Triestina. Riportiamo di seguito le prime cinque "posizioni" di ogni raggruppamento:

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy