Serie C, classifica marcatori: Tavano si conferma re della categoria

F. Tavano (Carrarese)

Questa le classifica marcatori dei tre gironi dopo la 10^ giornata di andata di Serie C, al netto della disputa odierna di tre match, uno per girone. Nell'A saranno in scena Juventus U23 e Piacenza, nel B si giocherà Triestina-Giana Erminio, mentre il C si chiuderà con Rende-Reggina.

Riportiamo di seguito le prime cinque "posizioni" di ogni raggruppamento:

GIRONE A

9 reti: Tavano (Carrarese; 2 rig.)

8 reti: Caccavallo (Carrarese; 2 rig.)

6 reti: Rolando (Gozzano; 4 rig.)

5 reti: Martignago (Albissola; 3 rig.), Pereira (Juventus U23), Ragatzu (Olbia; 3 rig.), Romero (Piacenza; 2 rig.)

4 reti: Cacia (Novara; 1 rig.), De Feo (Lucchese), Morra (Pro Vercelli), Rovini (Pistoiese), Sorrentino (Lucchese; 1 rig.)



GIRONE B

7 reti: Giacomelli (L.R. Vicenza Virtus; 3 rig.)

5 reti: De Marchi (Imolese), Lanini (Imolese), Marilungo (Ternana)

4 reti: Arma (L.R. Vicenza Virtus), Candellone (Pordenone), Lazzari (Vis Pesaro), Marchi (Gubbio; 2 rig.), Nocciolini (Ravenna; 1 rig.), Olcese (Vis Pesaro), Perna (Giana Erminio), Stanco (Sambenedettese)

3 reti: Costantino (SudTirol; 2 rig.), Ferrante (Fano), Galuppini (Ravenna; 2 rig.), Granoche (Triestina; 1 rig.), Volpe (Rimini)

2 reti: Barison (Pordenone), Beccaro (Triestina), Bracaletti (Triestina; 1 rig.), Burrai (Pordenone; 1 rig.), Caidi (Teramo), Chiarello (Giana Erminio, 1 rig.), Cori (Monza), D'Angelo (Fermana), De Agostini (Pordenone), De Cenco (SudTirol), De Silvestro (Gubbio), Ferretti (Feralpisalò), Germinale (Pordenone), Grandolfo (Virtus Verona), Lupoli (Fermana), Mensah (Triestina), Negro (Monza), Pesce (Feralpisalò), Petrella (Triestina), Ranieri (Teramo), Scarsella (Feralpisalò), Signori (Sambenedettese)

GIRONE C

5 reti: Castaldo (Casertana; 2 rig.), Franca (Potenza), Taurino (Vibonese)

3 reti: Awua (Rende), Bubas (Vibonese), Canotto (Juve Stabia), Carlini (Juve Stabia), Curiale (Catania, 1 rig.), Floro Flores (Casertana), Golfo (Trapani), Lodi (Catania; 1 rig.), Marotta (Catania), Parigi (Paganese), Rossini (Rende), Sarao (Virtus Francavilla), Sciamanna (Cavese), Starita (Bisceglie), Vazquez (Siracusa; 2 rig.),

2 reti: Allievi (Juve Stabia), Biagianti (Catania), Calò (Juve Stabia), Catania (Siracusa), Ciccone (Catanzaro; 1 rig.), Corapi (Trapani, 1 rig.), D'Angelo (Sicula Leonzio), De Sena (Bisceglie; 1 rig.), El Ouazni (Juve Stabia), Folorunsho (Virtus Francavilla), Mangni (Monopoli), Paponi (Juve Stabia), Ricci (Matera), Ripa (Sicula Leonzio), Rosafio (Cavese), Rossetti (Sicula Leonzio), Sandomenico (Reggina), Scaringella (Matera), Taugourdeau (Trapani), Tazza (Paganese), Tulli (Trapani), Vivacqua (Rende)

1 rete: Agate (Cavese), Alfageme (Casertana), Aloi (Trapani), Anastasi (Virtus Francavilla), Aya (Catania), Berardi (Monopoli), Cani (Vibonese), D'Angelo (Casertana), D'Ursi (Catanzaro), Dambros (Trapani), Dammacco (Matera), De Angelis (Monopoli), De Carolis (Vibonese), De Risio (Casertana), Della Corte (Paganese), Di Sabatino (Siracusa)Emerson (Potenza), Evacuo (Trapani), Fella (Cavese), Ferretti (Trapani), Figliomeni (Catanzaro), Fischnaller (Catanzaro), Franchini (Reggina), Franco (Rende), Gallifuoco (Rieti; 1 rig.), Genchi (Potenza), Giannone (Catanzaro), Giannotti (Rende), Gigliotti (Rende), Gondo (Rieti), Guaita (Potenza), Laaribi (Rende), Lorenzini (Casertana), Lugo Martinez (Virtus Francavilla), Juanito Gomez (Sicula Leonzio), Maistro (Rieti; 1 rig.), Maita (Catanzaro), Manneh (Catania), Mastalli (Juve Stabia), Melara (Juve Stabia), Mezavilla (Juve Stabia), Minelli (Rende; 1 rig.), Montinaro (Monopoli), Mulè (Trapani), Nzola (Trapani), Onescu (Bisceglie), Ott Vale (Siracusa), Padovan (Casertana), Pagliarulo (Trapani), Palma (Rieti), Pasqualoni (Casertana), Pepe (Rieti), Piana (Paganese), Prezioso (Vibonese), Rainone (Casertana), Ramos (Trapani), Riggio (Catanzaro), Scarpa (Paganese), Silvestri (Catania), Solini (Reggina), Sounas (Monopoli), Stendardo (Matera), Strambelli (Potenza), Troest (Juve Stabia), Tulissi (Reggina), Turati (Siracusa), Vasiliou (Rieti), Viteritti (Rende)