Serie C, colpo esterno della Carrarese sul campo del Livorno. Samb-Vis Pesaro 2-0

Si sono giocate stasera due gare relative all’undicesima giornata di Serie C. Nel girone A, la Carrarese si è imposta per 2-1 sul campo del Livorno grazie alle reti di Piscopo e Infantino. Di Di Gennaro la rete del momentaneo 1-1. I marmiferi si portano dunque al primo posto in classifica nel girone assieme al Renate (che però ha una gara in meno), mentre gli amaranto restano in undicesima posizione. Nel girone B, la Sambenedettese ha battuto per 2-0 la Vis Pesaro. Decisive le reti di Lescano e Nocciolini. La Samp sale dunque al nono posto nel raggruppamento con 16 punti, lasciando la Vis Pesaro quartultima con 8 punti.