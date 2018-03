Serie C, colpo Gavorrano. Giana Erminio sul velluto

Importante colpo in chiave salvezza per il Gavorrano nella 31^ giornata di campionato. I toscani infatti vincono di misura contro il Monza, club in piena zona play off, grazie a una rete di Gemignani a venti minuti dalla fine. Un successo questo che fa salire i rossoblù a quota 26 punti, a +6 dall'ultimo posto. Nell'altra gara delle 16:30 la Giana Erminio torna alla vittoria nello scontro diretto con l'Olbia e lo sorpassa in classifica portandosi a quota 40. In rete tutto l'attacco con Okyere che sblocca la gara dopo un quarto d'ora, Bruno che raddoppia all'ora di gioco e Perna, subentrato all'italo-ghanese, che chiude la gara al 72°. Il club lombardo era a secco di successi dallo scorso 21 gennaio.