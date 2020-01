© foto di Federico De Luca

Il Gubbio piazza un colpo importantissimo in chiave salvezza battendo nel posticipo della prima giornata di ritorno la Triestina e portandosi così a quota 18 agganciando il Fano e vedendo la zona salvezza – ma gli egubini hanno una gara in meno rispetto alle avversaria - che ora dista appena quattro punti. La squadra di Torrente va in vantaggio nel finale di primo tempo con Filippini bravo a trasformare una punizione calciando d’esterno sul palo del portiere sorprendendo Offredi. Nella ripresa arriva invece il raddoppio a firma Juanito Gomez, che conquista e tradorma con freddezza un calcio di rigore.