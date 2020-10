Serie C, Como corsaro a Lucca: 3-2 contro i rossoneri toscani

Il Como ha battuto per 3-2 la Lucchese in trasferta nella gara giocata oggi valida per il Girone A della Serie C. Toscani in vantaggio dopo nove minuti con Scalzi, ma raggiunti da Bellemo quattro minuti dopo. Al 28° arriva il gol del primo vantaggio lariano firmato Iovine, mentre al 73° Ferrari cala il tris. Tre minuti dopo è Cruciani a riaprire la gara su rigore, ma non basta per trovare almeno un punto. I toscani perdono così la quarta gara di fila, mentre il Como sale a quota nove in classifica.