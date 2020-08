Serie C, confermata la consueta suddivisione dei gironi. Ecco come potrebbero essere

vedi letture

Nella giornata di ieri il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha confermato anche per la stagione 2020/21 la suddivisione dei gironi su base territoriale con le squadre del Nord-Ovest nel Girone A, quelle del Nord-Est in quello B e infine le meridionali in quello C.

In attesa delle decisioni su ripescaggi/riammissioni – con Giana Erminio, Legnago e Ravenna che dovrebbero completare il roster delle 60 squadre al via – questi potrebbero essere i nuovi gironi della Serie C con alcune possibili modifiche come il Piacenza che potrebbe scalare nel Girone A lasciando il suo posto nel B al Grosseto o il Perugia che potrebbe scalare nel Girone C (che diventerebbe ancora più ricco di nomi blasonati) con la Viterbese che passerebbe nel B.

Una decisione arriverà nei prossimi giorni visto che il 10 settembre a Roma è previsto il sorteggio del calendario della nuova stagione.

Girone A: Albinoleffe. Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Giana Erminio*, Grosseto, Juventus U23, Lecco, Livorno, Lucchese, Novara, Olbia, Pergolettese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate

Girone B: Carpi, Cesena, Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Legnago*, Mantova, Matelica, Modena, Padova, Perugia, Piacenza, Ravenna*, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, Virtus Verona, Vis Pesaro

Girone C: Avellino, Bari, Bitonto, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Teramo, Ternana, Trapani, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese

* Le probabili ripescate/riammesse