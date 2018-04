Serie C, Corte Federale d'Appello si riserva sui ricorsi di Arezzo e Vicenza

Fonte: www.tuttoc.com

La Corte Federale d'Appello, riunitasi quest'oggi per discutere i ricorsi di Arezzo e Vicenza in merito alle penalizzazioni rispettivamente di 6 e 4 punti ricevute il 27 marzo, ha deciso di riservarsi ogni decisione in merito. La sentenza, dunque, non verrà emessa in giornata.

Gli aretini sono ricorsi in Appello anche per vedere annullata la contestuale multa da 1000 euro mentre tra i biancorossi ricorso anche da parte di Marco Franchetto, inibito per quattro mesi sempre nella stessa sentenza del Tribunale Federale Nazionale di un mese fa.