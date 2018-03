Serie C, Cosenza corsaro sul campo della Juve Stabia. Top & Flop della gara

Juve Stabia - Cosenza 1-2

Kastriot Dermaku

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il Cosenza ha vinto sul campo della Juve Stabia, offrendo una prestazione volitiva e concentrata soprattutto nel primo tempo: 2-1 il risultato finale per i calabresi, che sono stati particolarmente cinici a differenza dei campani che hanno sciupato un po’ di più e avrebbero anche meritato il pareggio. Prima che cominciasse la partita mister Piero Braglia, l’allenatore del Cosenza, come ex di turno, ha ricevuto una targa da una delegazione della tifoseria e una maglia gialloblù dalla società, per ricordare la storica promozione in B della Juve Stabia.

Cronaca. Dopo una prima occasione della Juve Stabia non concretizzata da Strefezza, è arrivato il gol del Cosenza con Calamai, ben servito nel corridoio da Bruccini per l’uno a zero. Nella ripresa ha raddoppiato Dermaku sugli sviluppi di un calcio d’angolo al minuto 48. Il meritato gol del 2 a 1 è stato siglato da Marzorati bravo a battere il portiere del Cosenza Saracco da distanza ravvicinata, proprio a quattro minuti dal novantesimo.

IL TABELLINO DELLA GARA

JUVE STABIA: Branduani 6, Nava 5,5 (55’ Franchini 5,5), Crialese 5,5, Viola 5,5 (68’ Berardi ng), Marzorati 6, Allievi 5, Canotto 5 (69’ Sorrentino 5), Vicente 5,5 (84’ Calò ng), Simeri 6, Mastalli 6,5, Strefezza 5,5 (84’ D’Auria ng). Allenatori: Fabio Caserta e Ciro Ferrara 6.

COSENZA: Saracco 6, Corsi 6, D’Orazio 6, Dermaku 7, Idda 6,5, Camigliano 6 (73’ Pascali ng), Bruccini 6, Palmiero 6,5 (87’ Okereke 6), Pérez 6 (87’ Baclet ng), Calamai 7, Mungo 6,5 (60’ Tutino 6,5). Allenatore: Piero Braglia 6,5.

Arbitro: Meleleo di Casarano 7.

RETI: 28’ Calamai (Cs), 48’ Dermaku (Cs), 86’ Marzorati (JS).

NOTE: ammoniti Franchini e Calò (JS), e Baclet (Cs).

TOP

Lino Marzorati (Juve Stabia): è uno degli ultimi ad arrendersi, ci pensa lui a segnare il gol che però permette ai suoi solo di accorciare le distanze a pochi minuti dalla conclusione. DECISO

Kastriot Dermaku (Cosenza): anche lui va in gol, ma al di là di questo e' anche molto sicuro nella fase difensiva. ATTENTO

FLOP

Nicholas Allievi (Juve Stabia): ha qualche difficoltà sui tentativi offensivi del Cosenza. Colpevole sul gol di Dermaku. DISTRATTO

Nessun flop nel Cosenza: i calciatori rossoblù sono sul pezzo e sbagliano poco, rischiando qualcosa solo nel finale. CONCENTRATI