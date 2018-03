Serie C, Cosenza espugna Fondi: ai calabresi basta un gol di Perez

Il Cosenza espugna Fondi per 1-0 in occasione del 31esimo turno di Serie C, conquistando tre punti importanti nella corsa playoff raggiungendo così quota 40 punti nel girone C. I calabresi vincono la sfida delle 14:30, grazie alla rete di Leonardo Pérez al 58'. Il Fondi, invece, resta penultimo in graduatoria con 26 punti.