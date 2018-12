Serie C, Cuneo-Piacenza finisce a reti inviolate

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Finisce a reti inviolate la sfida del Girone A di Serie C fra Cuneo e Piacenza. Un pareggio tuttosommato giusto anche se all’ultimo secondo i padroni di casa con Defendi hanno sprecato il match ball. Le squadre si dividono così un punto a testa con il Piacenza che sale a quota 30 punti (-1 dalla capolista Carrarese che ha una gara in più), mentre il Cuneo stacca il Novara e sale al decimo posto, l’ultimo utile per i play off promozione.